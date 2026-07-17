מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה

בבלי

פעיל הימין האמריקאי טאקר קרלסון אמר בראיון לבלומברג כי הנשיא טראמפ אינו האיש החזק ביותר בעולם. לדבריו, נשיאים רבים התנגדו לניסיונות לשלוט בהם מבחוץ אך טראמפ לא עשה זאת, ולכן הוא חלש. קרלסון הוסיף כי אם ג'יי די ואנס היה הנשיא, ארה"ב לא הייתה במלחמה עם איראן.