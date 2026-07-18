בבלי
מבזק בבלי

ארה"ב מעבירה מטוסי קרב ממערב אירופה למזרח התיכון

מטוסי קרב אמריקאיים הועברו בשעות האחרונות ממערב אירופה למזרח התיכון בליווי מטוסי תדלוק.

צוות בבלי בבלי
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מבזקים נוספים

20:53
שריפת ענק

דרמה בשומרון: יישוב שלם פונה, 13 בתים נשרפו, עשרות צוותי כיבוי במקום

שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)

הרשי גוטמן
20:49
בתוך הלשכה

השגריר החרדי מסר את הכדור, נתניהו "ניגח": האיחול לארגנטינה | צפו

נתניהו אירח את שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, והעביר מסר אישי חם לנשיא חאבייר מיליי, בו הדגיש את הברית האמיצה והידידות העמוקה שמתפתחת בין המדינות. במהלך המפגש הוצגו חולצה רשמית וכדור שנשלחו במיוחד מבואנוס איירס (מדיני)

יאיר טוקר
20:48
כותרות השבת

כוננות מלחמה: ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לישראל, עשרות מטוסי תדלוק ומטוסי קרב נשלחו ארצה

בצל המתיחות הגוברת והחשש מהסלמה ביטחונית נרחבת מול איראן, ארצות הברית החלה בפריסה מאסיבית של עשרות מטוסי קרב ותדלוק ברחבי המזרח התיכון ובישראל | התקיפות באיראן נמשכו גם הלילה, ובמקביל איראן תקפה תשתיות אזרחיות בכווית הסמוכה. ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לישראל (אקטואליה)

דניאל הרץ
20:26
בבלי

צה"ל חיסל חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון

מוקדם יותר היום (שבת), כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו זיהו רחפן של חיזבאללה במרחב כפר תבנית בדרום לבנון. חיל האוויר ביצע סריקות וזיהה חוליית מפעילי רחפנים שהסתתרה בסמוך למרחב הביטחוני והפעילה את הרחפן. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום על כוחות צה"ל שפעלו בסמוך. צה"ל הגדיר את הפעולה כהפרה של הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה.

צוות בבלי
18:41
בבלי

טאקר קרלסון: טראמפ חלש ולא התנגד לניסיונות לשלוט בו מבחוץ

פעיל הימין האמריקאי טאקר קרלסון אמר בראיון לבלומברג כי הנשיא טראמפ אינו האיש החזק ביותר בעולם. לדבריו, נשיאים רבים התנגדו לניסיונות לשלוט בהם מבחוץ אך טראמפ לא עשה זאת, ולכן הוא חלש. קרלסון הוסיף כי אם ג'יי די ואנס היה הנשיא, ארה"ב לא הייתה במלחמה עם איראן.

צוות בבלי
16:42
בבלי

מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה

דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה. בחסדי השם לא היו נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות. אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.

צוות בבלי
14:16
בבלי

המטבע האיראני בשפל היסטורי חדש - 1.935 מיליון ריאל לדולר

המטבע האיראני קבע שפל היסטורי חדש ונסחר ב-1.935 מיליון ריאל לדולר אמריקאי אחד. זו הפעם השנייה בהיסטוריה שהמטבע נופל מתחת לרף של 1.9 מיליון ריאל לדולר. השפל הקודם היה בתחילת מאי האחרון כאשר המטבע הגיע ל-1.92 מיליון ריאל לדולר לפרק זמן קצר של מספר שעות.

צוות בבלי
13:52
המכתב המלא

רשות המסים מקפיאה את פיצויי המלחמה לתושבי בני ברק - זו הסיבה המוצדקת

מנהל רשות המסים שיגר מכתב חריף לראש העיר זייברט • הטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי המלחמה הוקפא | עד לפרסום גינוי רשמי של התקיפה (חדשות חרדים)

משה כץ
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