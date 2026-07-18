ארה"ב מעבירה מטוסי קרב ממערב אירופה למזרח התיכון
מטוסי קרב אמריקאיים הועברו בשעות האחרונות ממערב אירופה למזרח התיכון בליווי מטוסי תדלוק.
מטוסי קרב אמריקאיים הועברו בשעות האחרונות ממערב אירופה למזרח התיכון בליווי מטוסי תדלוק.
שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)הרשי גוטמן
נתניהו אירח את שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, והעביר מסר אישי חם לנשיא חאבייר מיליי, בו הדגיש את הברית האמיצה והידידות העמוקה שמתפתחת בין המדינות. במהלך המפגש הוצגו חולצה רשמית וכדור שנשלחו במיוחד מבואנוס איירס (מדיני)יאיר טוקר
בצל המתיחות הגוברת והחשש מהסלמה ביטחונית נרחבת מול איראן, ארצות הברית החלה בפריסה מאסיבית של עשרות מטוסי קרב ותדלוק ברחבי המזרח התיכון ובישראל | התקיפות באיראן נמשכו גם הלילה, ובמקביל איראן תקפה תשתיות אזרחיות בכווית הסמוכה. ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לישראל (אקטואליה)דניאל הרץ
מוקדם יותר היום (שבת), כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו זיהו רחפן של חיזבאללה במרחב כפר תבנית בדרום לבנון. חיל האוויר ביצע סריקות וזיהה חוליית מפעילי רחפנים שהסתתרה בסמוך למרחב הביטחוני והפעילה את הרחפן. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום על כוחות צה"ל שפעלו בסמוך. צה"ל הגדיר את הפעולה כהפרה של הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה.צוות בבלי
פעיל הימין האמריקאי טאקר קרלסון אמר בראיון לבלומברג כי הנשיא טראמפ אינו האיש החזק ביותר בעולם. לדבריו, נשיאים רבים התנגדו לניסיונות לשלוט בהם מבחוץ אך טראמפ לא עשה זאת, ולכן הוא חלש. קרלסון הוסיף כי אם ג'יי די ואנס היה הנשיא, ארה"ב לא הייתה במלחמה עם איראן.צוות בבלי
דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה. בחסדי השם לא היו נפגעים. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות. אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.צוות בבלי
המטבע האיראני קבע שפל היסטורי חדש ונסחר ב-1.935 מיליון ריאל לדולר אמריקאי אחד. זו הפעם השנייה בהיסטוריה שהמטבע נופל מתחת לרף של 1.9 מיליון ריאל לדולר. השפל הקודם היה בתחילת מאי האחרון כאשר המטבע הגיע ל-1.92 מיליון ריאל לדולר לפרק זמן קצר של מספר שעות.צוות בבלי
מנהל רשות המסים שיגר מכתב חריף לראש העיר זייברט • הטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי המלחמה הוקפא | עד לפרסום גינוי רשמי של התקיפה (חדשות חרדים)משה כץ
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