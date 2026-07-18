נתניהו העביר מסר תמיכה לנשיא ארגנטינה לקראת גמר המונדיאל
ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל והעביר מסר לנשיא מיליי לקראת גמר המונדיאל. "חאבייר אתה חבר אמיתי. אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר - בהצלחה!" אמר נתניהו.
ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל והעביר מסר לנשיא מיליי לקראת גמר המונדיאל. "חאבייר אתה חבר אמיתי. אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר - בהצלחה!" אמר נתניהו.
כלי רכב של צבא לבנון עלה היום (שבת) על מטען במרחב אלמנצורי בדרום לבנון. בחסדי השם, חייל לבנוני אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו. צה"ל הבהיר כי לאחר בדיקה עולה שלא מדובר במטען צה"לי אלא במטען שככל הנראה הונח על ידי חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבדרום לבנון, שם כוחות צה"ל לא נכחו כלל בתקופה האחרונה. צה"ל ציין כי כלי הרכב הלבנוני נכנס למרחב ללא תיאום מראש כנדרש. צה"ל קורא לאזרחים ולכוחות באזור להימנע מהגעה למרחבים בהם חיזבאללה ממשיך להוות איום ולתאם תנועות מראש.צוות בבלי
ראש עיריית ניו יורק הודה בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא מקיים דיונים עם הלשכה המשפטית של העירייה כדי לבחון האם יש לו סמכות להורות על מעצרו של נתניהו כשינחת בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר | שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול אופיר אקוניס הבהירו כי לראש העיר אין כל סמכות חוקית או חסינות דיפלומטית לפעול כך (מדיני)יוסי נכטיגל
שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)הרשי גוטמן
נתניהו אירח את שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, והעביר מסר אישי חם לנשיא חאבייר מיליי, בו הדגיש את הברית האמיצה והידידות העמוקה שמתפתחת בין המדינות. במהלך המפגש הוצגו חולצה רשמית וכדור שנשלחו במיוחד מבואנוס איירס (מדיני)יאיר טוקר
בצל המתיחות הגוברת והחשש מהסלמה ביטחונית נרחבת מול איראן, ארצות הברית החלה בפריסה מאסיבית של עשרות מטוסי קרב ותדלוק ברחבי המזרח התיכון ובישראל | התקיפות באיראן נמשכו גם הלילה, ובמקביל איראן תקפה תשתיות אזרחיות בכווית הסמוכה. ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לישראל (אקטואליה)דניאל הרץ
מטוסי קרב אמריקאיים הועברו בשעות האחרונות ממערב אירופה למזרח התיכון בליווי מטוסי תדלוק.צוות בבלי
מוקדם יותר היום (שבת), כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו זיהו רחפן של חיזבאללה במרחב כפר תבנית בדרום לבנון. חיל האוויר ביצע סריקות וזיהה חוליית מפעילי רחפנים שהסתתרה בסמוך למרחב הביטחוני והפעילה את הרחפן. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום על כוחות צה"ל שפעלו בסמוך. צה"ל הגדיר את הפעולה כהפרה של הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה.צוות בבלי
פעיל הימין האמריקאי טאקר קרלסון אמר בראיון לבלומברג כי הנשיא טראמפ אינו האיש החזק ביותר בעולם. לדבריו, נשיאים רבים התנגדו לניסיונות לשלוט בהם מבחוץ אך טראמפ לא עשה זאת, ולכן הוא חלש. קרלסון הוסיף כי אם ג'יי די ואנס היה הנשיא, ארה"ב לא הייתה במלחמה עם איראן.צוות בבלי
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