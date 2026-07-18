חייל צבא לבנון נהרג ממטען חיזבאללה בדרום לבנון
כלי רכב של צבא לבנון עלה היום (שבת) על מטען במרחב אלמנצורי בדרום לבנון. בחסדי השם, חייל לבנוני אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו. צה"ל הבהיר כי לאחר בדיקה עולה שלא מדובר במטען צה"לי אלא במטען שככל הנראה הונח על ידי חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבדרום לבנון, שם כוחות צה"ל לא נכחו כלל בתקופה האחרונה. צה"ל ציין כי כלי הרכב הלבנוני נכנס למרחב ללא תיאום מראש כנדרש. צה"ל קורא לאזרחים ולכוחות באזור להימנע מהגעה למרחבים בהם חיזבאללה ממשיך להוות איום ולתאם תנועות מראש.