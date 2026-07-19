בבלי
מבזק בבלי

איראן לוקחת אחריות על תקיפת שני בסיסים בכווית בתגובה לתקיפות ארה"ב

איראן לקחה אחריות על תקיפת שני בסיסים בכווית הבוקר. התקיפה בוצעה בתגובה לתקיפות האמריקאיות באיראן בלילות האחרונים.

צוות בבלי בבלי
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08:20
בבלי

ארה"ב תקפה באיראן בלילה השמיני ברציפות — היקף מצומצם יחסית

ארה"ב ביצעה תקיפות בהיקף מצומצם באיראן בלילה השמיני ברציפות. התקיפות התמקדו בדרום איראן, רובן באזור הורמוז: האי סיריק, בנדר עבאס, נמל לנגה, חאג'י אבאד, האי קשם ושאדגאן. צבא ארה"ב הודיע כי התקיפות נועדו לפגוע ביכולות האיראניות באזור הורמוז וכן מהוות תגובה על הרג החיילים האמריקאים בירדן. שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' ציין כי נפילת החיילים האמריקאים רק מחזקת את נחישות ארה"ב.

צוות בבלי
06:05
בבלי

צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור בנגב המערבי למשך 24 שעות

צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, החל מהיום (א') בשעה 08:00 ועד מחר (ב') בשעה 08:00. הצו חל על המרחב ממצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, וממצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד כרם שלום. צה"ל הבהיר כי תושבים ועובדים במרחב יוכלו להיכנס ליישובים. הצו נחתם על ידי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור.

צוות בבלי
23:41
"מי שיכול להרשות לעצמו"

עצוב: אלמנתו של הנרצח שיתפה בצאת השבת - "אין לי בית, אין לי מה לומר"

אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד חוותה חורבן אישי נוסף: ביתה בחוות גלעד נשרף כליל בשריפת הענק שפרצה בשבת ביישוב | "אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה בפוסט אישי זמן קצר לאחר צאת השבת: "תודה לכולם על הדאגה" (בארץ)

יאיר טוקר
22:42
כוננות ודריכות מלחמה

מתקפת טילים איראנית: שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף עדיין נעדר | חמינאי מאיים על טראמפ

הסלמה דרמטית במזרח התיכון: שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף הוכרז כנעדר בעקבות מתקפת טילים איראנית קטלנית על בסיס צבאי בירדן | המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי, שיגר איום חריף לעבר הבית הלבן והנשיא טראמפ, כשהוא מאשים את ארצות הברית בהפרת מזכרי ההבנות ומזהיר מפני "לקחים בלתי נשכחים" שחזית ההתנגדות תנחית על האמריקנים (אקטואליה, ביטחון)

ב. ניסני
22:17
בבלי

חייל צבא לבנון נהרג ממטען חיזבאללה בדרום לבנון

כלי רכב של צבא לבנון עלה היום (שבת) על מטען במרחב אלמנצורי בדרום לבנון. בחסדי השם, חייל לבנוני אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו. צה"ל הבהיר כי לאחר בדיקה עולה שלא מדובר במטען צה"לי אלא במטען שככל הנראה הונח על ידי חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבדרום לבנון, שם כוחות צה"ל לא נכחו כלל בתקופה האחרונה. צה"ל ציין כי כלי הרכב הלבנוני נכנס למרחב ללא תיאום מראש כנדרש. צה"ל קורא לאזרחים ולכוחות באזור להימנע מהגעה למרחבים בהם חיזבאללה ממשיך להוות איום ולתאם תנועות מראש.

צוות בבלי
21:49
"כושל, שונא"

ממדאני מעורר סערה: זו ההתבטאות הנוספת שלו נגד צמרת ישראל

ראש עיריית ניו יורק הודה בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא מקיים דיונים עם הלשכה המשפטית של העירייה כדי לבחון האם יש לו סמכות להורות על מעצרו של נתניהו כשינחת בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר | שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול אופיר אקוניס הבהירו כי לראש העיר אין כל סמכות חוקית או חסינות דיפלומטית לפעול כך (מדיני)

יוסי נכטיגל
21:36
בבלי

נתניהו העביר מסר תמיכה לנשיא ארגנטינה לקראת גמר המונדיאל

ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל והעביר מסר לנשיא מיליי לקראת גמר המונדיאל. "חאבייר אתה חבר אמיתי. אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר - בהצלחה!" אמר נתניהו.

צוות בבלי
20:53
שריפת ענק

דרמה בשומרון: יישוב שלם פונה, 13 בתים נשרפו, עשרות צוותי כיבוי במקום

שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)

הרשי גוטמן
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