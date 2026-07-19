דרמה בבני ברק: דיירי בניין ברחוב בר אילן פונו מבתיהם בחשש ליציבות
כוחות החירום הגיעו לבניין ברחוב בר אילן הבוקר • מהנדס העיר הורה על פינוי מיידי של כלל הדיירים | הציבור מתבקש להימנע מהתקרבות למקום (בארץ)
כוחות החירום הגיעו לבניין ברחוב בר אילן הבוקר • מהנדס העיר הורה על פינוי מיידי של כלל הדיירים | הציבור מתבקש להימנע מהתקרבות למקום (בארץ)
המאבק המדמם בין וושינגטון לטהראן גובה מחיר ומניין ההרוגים האמריקנים עולה | בעוד הכוחות בשטח מתמודדים עם מטחי טילים וכטב"מים, גורלו של חייל נעדר אחד בירדן נותר בלב הסערה (חדשות בעולם)דני שפיץ
מוטי לייטנר מבית שמש מוביל מהלך אגרסיבי בהשקעה של מיליוני שקלים • דרישה לשילוב ברשימות או איום בריצה עם בן גביר | המסמכים חושפים מטרות שונות לחלוטין מהמפורסם בקמפיין (חדשות חרדים)דוד קליין
המאם נסמאן, אחיו של אדהם נסמאן שחוסל אתמול בתקיפה בשכונת נצר בעזה, הסית בהלווית אחיו להמשך מאבק עד לשחרור ירושלים. אדהם נסמאן, דרג פיקודי בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל יחד עם אשתו ושלושה מילדיו. המאם סיפר כי אחיו הוביל את אנשיו לשטח העוטף ב-7.10 ונלחם נגד גולני במבצע צוק איתן ב-2014.צוות בבלי
השופט גרוסקופף הוציא צו זמני נגד חלק מסעיפי החוק • השר קרעי מתקיף: "אינני מתכוון להשתתף בהליך" | המערכה על עתיד התקשורת (חוק ומשפט)דוד קליין
אלמונים פרצו לקומות השנייה והשלישית של בניין העירייה ברחוב ירושלים • המשטרה חוקרת קשר אפשרי לפריצה נוספת שהתרחשה לפני שבוע | זירת האירוע סגורה לחלוטין (חדשות חרדים)משה כץ
איראן לקחה אחריות על תקיפת שני בסיסים בכווית הבוקר. התקיפה בוצעה בתגובה לתקיפות האמריקאיות באיראן בלילות האחרונים.צוות בבלי
ארה"ב ביצעה תקיפות בהיקף מצומצם באיראן בלילה השמיני ברציפות. התקיפות התמקדו בדרום איראן, רובן באזור הורמוז: האי סיריק, בנדר עבאס, נמל לנגה, חאג'י אבאד, האי קשם ושאדגאן. צבא ארה"ב הודיע כי התקיפות נועדו לפגוע ביכולות האיראניות באזור הורמוז וכן מהוות תגובה על הרג החיילים האמריקאים בירדן. שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' ציין כי נפילת החיילים האמריקאים רק מחזקת את נחישות ארה"ב.צוות בבלי
צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, החל מהיום (א') בשעה 08:00 ועד מחר (ב') בשעה 08:00. הצו חל על המרחב ממצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, וממצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד כרם שלום. צה"ל הבהיר כי תושבים ועובדים במרחב יוכלו להיכנס ליישובים. הצו נחתם על ידי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור.צוות בבלי
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