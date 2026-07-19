16 הרוגים, חייל נעדר: ארה"ב מאבדת סבלנות ומבעירה את איראן

בבלי

המאם נסמאן, אחיו של אדהם נסמאן שחוסל אתמול בתקיפה בשכונת נצר בעזה, הסית בהלווית אחיו להמשך מאבק עד לשחרור ירושלים. אדהם נסמאן, דרג פיקודי בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל יחד עם אשתו ושלושה מילדיו. המאם סיפר כי אחיו הוביל את אנשיו לשטח העוטף ב-7.10 ונלחם נגד גולני במבצע צוק איתן ב-2014.