16 הרוגים, חייל נעדר: ארה"ב מאבדת סבלנות ומבעירה את איראן
המאבק המדמם בין וושינגטון לטהראן גובה מחיר ומניין ההרוגים האמריקנים עולה | בעוד הכוחות בשטח מתמודדים עם מטחי טילים וכטב"מים, גורלו של חייל נעדר אחד בירדן נותר בלב הסערה (חדשות בעולם)
המאבק המדמם בין וושינגטון לטהראן גובה מחיר ומניין ההרוגים האמריקנים עולה | בעוד הכוחות בשטח מתמודדים עם מטחי טילים וכטב"מים, גורלו של חייל נעדר אחד בירדן נותר בלב הסערה (חדשות בעולם)
תושב רצועת עזה שנכנס לישראל עוד לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשביעי לאוקטובר, נעצר בכפר ריינה שבצפון על ידי לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב | מאז פרוץ הקרבות שהה לסירוגין בשטחי המדינה ובאזור יהודה ושומרון ללא אישורים (אקטואלי)קובי רוזן
דרמה ביטחונית סמוך לגבול הדרומי: הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה, הצמודה לאילת, בעקבות "איום קונקרטי ואמין" | שגרירות ארצות הברית בירדן פרסמה אזהרה חריגה ודחופה לאזרחיה, בה קראה להם להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור עקבה ולבסיסים הצבאיים במדינה, זאת ברקע חשש כבד מהסלמה אזורית נרחבת (ביטחון)כיכר השבת
שגרירות ארה"ב בירדן הודיעה כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד ומהימן. השגרירות ממליצה בתוקף לכל האזרחים האמריקאים להימנע מנסיעה לנמל התעופה או לנמל הימי, ולפעול בהתאם להנחיות הביטחון של הרשויות הירדניות.צוות בבלי
כוחות החירום הגיעו לבניין ברחוב בר אילן הבוקר • מהנדס העיר הורה על פינוי מיידי של כלל הדיירים | הציבור מתבקש להימנע מהתקרבות למקום (בארץ)יוסי גל
מוטי לייטנר מבית שמש מוביל מהלך אגרסיבי בהשקעה של מיליוני שקלים • דרישה לשילוב ברשימות או איום בריצה עם בן גביר | המסמכים חושפים מטרות שונות לחלוטין מהמפורסם בקמפיין (חדשות חרדים)דוד קליין
המאם נסמאן, אחיו של אדהם נסמאן שחוסל אתמול בתקיפה בשכונת נצר בעזה, הסית בהלווית אחיו להמשך מאבק עד לשחרור ירושלים. אדהם נסמאן, דרג פיקודי בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל יחד עם אשתו ושלושה מילדיו. המאם סיפר כי אחיו הוביל את אנשיו לשטח העוטף ב-7.10 ונלחם נגד גולני במבצע צוק איתן ב-2014.צוות בבלי
השופט גרוסקופף הוציא צו זמני נגד חלק מסעיפי החוק • השר קרעי מתקיף: "אינני מתכוון להשתתף בהליך" | המערכה על עתיד התקשורת (חוק ומשפט)דוד קליין
אלמונים פרצו לקומות השנייה והשלישית של בניין העירייה ברחוב ירושלים • המשטרה חוקרת קשר אפשרי לפריצה נוספת שהתרחשה לפני שבוע | זירת האירוע סגורה לחלוטין (חדשות חרדים)משה כץ
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