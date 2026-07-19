בבלי
מבזק הבטן הרכה

16 הרוגים, חייל נעדר: ארה"ב מאבדת סבלנות ומבעירה את איראן

המאבק המדמם בין וושינגטון לטהראן גובה מחיר ומניין ההרוגים האמריקנים עולה | בעוד הכוחות בשטח מתמודדים עם מטחי טילים וכטב"מים, גורלו של חייל נעדר אחד בירדן נותר בלב הסערה (חדשות בעולם)

דני שפיץ בבלי
48 שעות של טילים, מסוקים מרוסקים וחייל שנעלם בסערה
48 שעות של טילים, מסוקים מרוסקים וחייל שנעלם בסערה | צילום: צילום: מסך
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14:10
בצפון הארץ

חודשים מתחת לרדאר: העזתי שנכנס לפני ה-'7 באוקטובר' ונתפס רק עכשיו

תושב רצועת עזה שנכנס לישראל עוד לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשביעי לאוקטובר, נעצר בכפר ריינה שבצפון על ידי לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב | מאז פרוץ הקרבות שהה לסירוגין בשטחי המדינה ובאזור יהודה ושומרון ללא אישורים (אקטואלי)

קובי רוזן
13:33
דרמה בירדן

כוננות מלחמה: הנמלים הצמודים לישראל פונו בעקבות "איום קונקרטי"

דרמה ביטחונית סמוך לגבול הדרומי: הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה, הצמודה לאילת, בעקבות "איום קונקרטי ואמין" | שגרירות ארצות הברית בירדן פרסמה אזהרה חריגה ודחופה לאזרחיה, בה קראה להם להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור עקבה ולבסיסים הצבאיים במדינה, זאת ברקע חשש כבד מהסלמה אזורית נרחבת (ביטחון)

כיכר השבת
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שגרירות ארה"ב: ירדן פינתה את נמלי עקבה בעקבות איום ממוקד

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צוות בבלי
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"עולם התורה מצוי תחת מתקפה"

'אחי כלל ישראל'; הקמפיין האגרסיבי שמאיים בפתיחת מפלגה חרדית חדשה

מוטי לייטנר מבית שמש מוביל מהלך אגרסיבי בהשקעה של מיליוני שקלים • דרישה לשילוב ברשימות או איום בריצה עם בן גביר | המסמכים חושפים מטרות שונות לחלוטין מהמפורסם בקמפיין (חדשות חרדים)

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אחיו של מחבל חמאס שחוסל מסית בהלוויה להמשך מאבק עד ירושלים

המאם נסמאן, אחיו של אדהם נסמאן שחוסל אתמול בתקיפה בשכונת נצר בעזה, הסית בהלווית אחיו להמשך מאבק עד לשחרור ירושלים. אדהם נסמאן, דרג פיקודי בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל יחד עם אשתו ושלושה מילדיו. המאם סיפר כי אחיו הוביל את אנשיו לשטח העוטף ב-7.10 ונלחם נגד גולני במבצע צוק איתן ב-2014.

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בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת של קרעי; השר מנסה להתעלם

השופט גרוסקופף הוציא צו זמני נגד חלק מסעיפי החוק • השר קרעי מתקיף: "אינני מתכוון להשתתף בהליך" | המערכה על עתיד התקשורת (חוק ומשפט)

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חקירה מאומצת

דרמה לילית בבני ברק: פריצה שניה לבניין העירייה בתוך שבועות

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משה כץ
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