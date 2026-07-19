"הם איימו עליי ברצח": תותח היסטורי נשדד ע"י 30 חמושים ומנוף
תותח במשקל 3 טון מהמאה ה-16 נגנב ממבצר נרוואר בהודו. 30 חמושים עם מנוף ומשאית ביצעו את השוד | החשד: רשת הברחה בינלאומית (בעולם)
תותח במשקל 3 טון מהמאה ה-16 נגנב ממבצר נרוואר בהודו. 30 חמושים עם מנוף ומשאית ביצעו את השוד | החשד: רשת הברחה בינלאומית (בעולם)
כניסתו הצפויה של ראש הממשלה החדש לתפקיד מחר מלווה בהצהרות על שינוי מדיניות חריף כלפי ירושלים | מנהיג הלייבור אנדי ברנאהם הצהיר בנאומו על כוונתו להטיל סנקציות על ישראלים, לאסור סחר עם התנחלויות ולהגביל רישיונות נשק | ברנאהם התנצל על עמדת מפלגתו בתחילת המלחמה והגדיר את המצב בעזה כצלקת על המצפון הקולקטיבי | (חדשות)ישראל גראדווהל
דובר צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח ישראל. לפי ההודעה, ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי. בעקבות כך, ייתכן שיופעלו התרעות בדרום הארץ. במידה שתתקבל התרעה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן, הסמוכה לאילת ולדרום הערבה. בעקבות המטחים במערכת הביטחון מזהירים מפני זליגות אפשריות של רקטות או שברי יירוט לשטח מדינת ישראל | בצבא מדגישים כי לעת עתה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך קוראים לתושבי הדרום לגלות ערנות מוגברת ולהיכנס למרחבים המוגנים בהישמע אזעקה (בארץ)ב. ניסני
דובר צה"ל מדווח כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי. בעקבות כך, ייתכן ויופעלו התרעות בדרום הארץ. במידה ותתקבל התרעה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
שגריר ארה"ב באו"ם הגיב בזעם לאחר שפורסם כי ראש עיריית ניו יורק בוחן אפשרות לעצור את נתניהו בביקור באו"ם | "אין לו סמכות חוקית", הבהיר השגריר (בעולם)אריה רוזן
כפי שדיווחנו מוקדם יותר, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בירדן במשך חמישה לילות ברציפות, תוך שהיא מתמקדת במספר בסיסים אמריקנים בירדן | התקיפות האיראניות בירדן חשפו יכולת איראנית חדשה שמדאיגה את המערב (חדשות)אליהו לוי
תושב רצועת עזה שנכנס לישראל עוד לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשביעי לאוקטובר, נעצר בכפר ריינה שבצפון על ידי לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב | מאז פרוץ הקרבות שהה לסירוגין בשטחי המדינה ובאזור יהודה ושומרון ללא אישורים (אקטואלי)קובי רוזן
דרמה ביטחונית סמוך לגבול הדרומי: הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה, הצמודה לאילת, בעקבות "איום קונקרטי ואמין" | שגרירות ארצות הברית בירדן פרסמה אזהרה חריגה ודחופה לאזרחיה, בה קראה להם להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור עקבה ולבסיסים הצבאיים במדינה, זאת ברקע חשש כבד מהסלמה אזורית נרחבת (ביטחון)כיכר השבת
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