"הם איימו עליי ברצח": תותח היסטורי נשדד ע"י 30 חמושים ומנוף

בבלי

דובר צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח ישראל. לפי ההודעה, ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי. בעקבות כך, ייתכן שיופעלו התרעות בדרום הארץ. במידה שתתקבל התרעה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.