לפני שיהיה מאוחר: ארצות הברית תקפה מתקן גרעיני באיראן
ארצות הברית תקפה היום מתקן גרעיני הנמצא בשלב בנייה באיראן, כך לפי דיווחים במדינה | ארה"ב טרם אישרה את הדיווחים, כך הגיבו בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (בעולם)
ארצות הברית תקפה היום מתקן גרעיני הנמצא בשלב בנייה באיראן, כך לפי דיווחים במדינה | ארה"ב טרם אישרה את הדיווחים, כך הגיבו בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (בעולם)
צה"ל מדווח כי בהמשך לשיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים לעבר שברי יירוט על מנת למנוע נפילת רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך, זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת. בחסדי השם, לא היו נזק ונפגעים. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות. האירוע הסתיים ואין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הודה בחרטה על עיתוי הפסקת האש עם ישראל. "אם היינו מגיעים להסכם עשרה ימים קודם, עדיין היינו שומרים על ההישגים שלנו אבל עלי לריג'אני היה בחיים והיה לנו את עסלויה ואת מפעלי הפלדה", אמר. דבריו מעידים על נזקים משמעותיים שספגה איראן מתקיפות ישראל בימים שלפני הפסקת האש.צוות בבלי
כניסתו הצפויה של ראש הממשלה החדש לתפקיד מחר מלווה בהצהרות על שינוי מדיניות חריף כלפי ירושלים | מנהיג הלייבור אנדי ברנאהם הצהיר בנאומו על כוונתו להטיל סנקציות על ישראלים, לאסור סחר עם התנחלויות ולהגביל רישיונות נשק | ברנאהם התנצל על עמדת מפלגתו בתחילת המלחמה והגדיר את המצב בעזה כצלקת על המצפון הקולקטיבי | (חדשות)ישראל גראדווהל
דובר צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח ישראל. לפי ההודעה, ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי. בעקבות כך, ייתכן שיופעלו התרעות בדרום הארץ. במידה שתתקבל התרעה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן, הסמוכה לאילת ולדרום הערבה. בעקבות המטחים במערכת הביטחון מזהירים מפני זליגות אפשריות של רקטות או שברי יירוט לשטח מדינת ישראל | בצבא מדגישים כי לעת עתה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך קוראים לתושבי הדרום לגלות ערנות מוגברת ולהיכנס למרחבים המוגנים בהישמע אזעקה (בארץ)ב. ניסני
דובר צה"ל מדווח כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי. בעקבות כך, ייתכן ויופעלו התרעות בדרום הארץ. במידה ותתקבל התרעה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
שגריר ארה"ב באו"ם הגיב בזעם לאחר שפורסם כי ראש עיריית ניו יורק בוחן אפשרות לעצור את נתניהו בביקור באו"ם | "אין לו סמכות חוקית", הבהיר השגריר (בעולם)אריה רוזן
כפי שדיווחנו מוקדם יותר, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בירדן במשך חמישה לילות ברציפות, תוך שהיא מתמקדת במספר בסיסים אמריקנים בירדן | התקיפות האיראניות בירדן חשפו יכולת איראנית חדשה שמדאיגה את המערב (חדשות)אליהו לוי
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