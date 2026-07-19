לפני שיהיה מאוחר: ארצות הברית תקפה מתקן גרעיני באיראן

בבלי

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הודה בחרטה על עיתוי הפסקת האש עם ישראל. "אם היינו מגיעים להסכם עשרה ימים קודם, עדיין היינו שומרים על ההישגים שלנו אבל עלי לריג'אני היה בחיים והיה לנו את עסלויה ואת מפעלי הפלדה", אמר. דבריו מעידים על נזקים משמעותיים שספגה איראן מתקיפות ישראל בימים שלפני הפסקת האש.