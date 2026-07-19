חיל האוויר יירט כטב"ם שחדר ממרחב גבול סוריה

טראמפ זועם

לפי דיווח אחר הצהריים ב'ניו יורק טיימס', ארה"ב הורתה על שליחת מטוסים נוספים למזרח התיכון העושים את דרכם מאירופה | לאחר הרג החיילים האמריקנים בירדן, נראה כי נשיא ארה"ב מעוניין להרחיב את המערכה עם איראן (חדשות)