חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש בגבול סוריה
חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב גבול סוריה. מקור השיגור נבדק. בחסדי השם לא היו נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.
חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב גבול סוריה. מקור השיגור נבדק. בחסדי השם לא היו נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדת יהודה ושומרון והודה ללוחמים והמפקדים על פעולתם בגזרה | זמיר התייחס גם להסלמה מול איראן ושיגר מסר מאיים לכיוון טהרן (חדשות)הרשי גוטמן
מדיווחים בשעה האחרונה עולה על אירוע ירי שהתרחש בתוך מבנה מגורים בעיר החרדית אלעד | כוחות החירום נמצאים במקום, הערכה ראשונית כי מדובר באירוע פלילי (חדשות)הרשי גוטמן
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב גבול סוריה. מקור השיגור נבדק. בחסדי השם, לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.צוות בבלי
פיקוד המרכז האמריקני פרסם סרטון של מטוסים ממריאים מנושאת המטוסים האמריקנית הקטנה 'boxer' | המטוסים הנראים בסרטון הם מטוסי F-35B המשמשים את ארה"ב למלחמה נגד איראן, ומסוגלים להמריא אנכית (חדשות)הרשי גוטמן
לפי דיווח אחר הצהריים ב'ניו יורק טיימס', ארה"ב הורתה על שליחת מטוסים נוספים למזרח התיכון העושים את דרכם מאירופה | לאחר הרג החיילים האמריקנים בירדן, נראה כי נשיא ארה"ב מעוניין להרחיב את המערכה עם איראן (חדשות)ישראל גראדווהל
שלטי חוצות באיראן מאיימים על נשיא ארה"ב טראמפ ומשפחתו | השלטים הציגו ארונות קבורה וכיתובים מאיימים לאחר מות הסנטור גרהאם (בעולם)אריה רוזן
פעיל השמאל עמרי רונן מארגון 'אחים לנשק' התייחס בראיון לסוגיית הסרבנות הפוליטית בראיון אמש ל'פגוש את העיתונות' | התשובה שלו הייתה ברורה - היום חתם שר הביטחון על הנחייה להדיחו ממילואים (חדשות)הרשי גוטמן
בהמשך לשיגורים לעבר ירדן, צה"ל שיגר מספר מיירטים כנגד שברי יירוט על מנת למנוע נפילת רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לאילת. בחסדי השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות, והאירוע הסתיים. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
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