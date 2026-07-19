נתניהו משווה את ממדאני לקארים חאן ומבהיר: יגיע לניו יורק
ראש הממשלה נתניהו השווה את ראש עיריית ניו יורק לקרים חאן בפוסט שפרסם, והבהיר כי צווי המעצר אינם חלים על אזרחים ישראלים או על ארה"ב | הדברים המלאים (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו השווה את ראש עיריית ניו יורק לקרים חאן בפוסט שפרסם, והבהיר כי צווי המעצר אינם חלים על אזרחים ישראלים או על ארה"ב | הדברים המלאים (חדשות)
ברקע המשבר שנוצר בעקבות תקיפת עובדי רשות המסים בעיר, נפגשו לראשונה מאז פרוץ המשבר ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ומנהל רשות המסים שי אהרונוביץ’ | במהלך הפגישה גינה זייברט את האלימות והדגיש כי עובדי רשות המסים “עושים את עבודתם נאמנה”, ובסיומה סיכמו הצדדים על המשך שיתוף הפעולה בין העירייה לרשות המסים (חרדים, בארץ)קובי ישראל
בפעולה מדויקת השמידו כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב את מגדל הריגול האסטרטגי בנמל צ'אהבהאר. המתקן, ששימש את משמרות המהפכה כצומת מודיעינית מרכזית למעקב והכוונת תקיפות נגד כלי שיט, מהווה מכה כואבת ליכולות המודיעיניות האיראניות במזרח התיכון (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף עון. השניים דנו ביישום הסכם המסגרת המשולש. רוביו חידש את תמיכת ארה"ב במאמצי ממשלת לבנון להשיג שלום, לקדם התאוששות כלכלית, להשיב את ריבונות המדינה ולפרק את חזבאללה מנשקו.צוות בבלי
ארצות הברית העבירה לישראל מסר לפיו היא מתכננת להרחיב את התקיפות נגד איראן כבר בזמן הקרוב | למרות זאת, בישראל לא צופים כרגע הסלמה שתגיע לעימות ישיר מול איראן, אולם גם לא שוללים את האפשרות ומוכנים לכל תרחיש (חדשות)ישראל גראדווהל
המהומות ב'תורה בתפארתה': תלמידים נדרסו במחאה על קדושת השבת | דרמה בעיריית בבני ברק: משבר הפיצויים ושיחת ההרגעה | סוער בגור: האם אלפי החסידים יגיעו שוב להפגין מול כלא 10? | רבבות עלו לקברו של האר"י הקדוש לתפילת רבים לישועה ורחמים | הסוד של הגרח"פ שיינברג וה'לחיים' בגלל ה'יאנקיז' (מעייריב)איצלה כץ
ועדת החוקה של הליכוד אישרה את מתווה הפריימריז החדש לקראת הבחירות לכנסת ה־26 | המתווה מעניק ליו”ר התנועה בנימין נתניהו שבעה שריונים עד המקום ה־30 ברשימה, משנה את חלוקת המחוזות ומסמיך אותו לעבור לוועדה מסדרת במקום פריימריז אם המצב הביטחוני לא יאפשר את קיומם (חדשות)קובי ישראל
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדת יהודה ושומרון והודה ללוחמים והמפקדים על פעולתם בגזרה | זמיר התייחס גם להסלמה מול איראן ושיגר מסר מאיים לכיוון טהרן (חדשות)הרשי גוטמן
מדיווחים בשעה האחרונה עולה על אירוע ירי שהתרחש בתוך מבנה מגורים בעיר החרדית אלעד | כוחות החירום נמצאים במקום, הערכה ראשונית כי מדובר באירוע פלילי (חדשות)הרשי גוטמן
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