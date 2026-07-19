נתניהו משווה את ממדאני לקארים חאן ומבהיר: יגיע לניו יורק

הגזרה רותחת

ארצות הברית העבירה לישראל מסר לפיו היא מתכננת להרחיב את התקיפות נגד איראן כבר בזמן הקרוב | למרות זאת, בישראל לא צופים כרגע הסלמה שתגיע לעימות ישיר מול איראן, אולם גם לא שוללים את האפשרות ומוכנים לכל תרחיש (חדשות)