אזעקות באזור עוטף עזה ובסעד
פיקוד העורף מפעיל אזעקות בעקבות ירי רקטות וטילים לעבר אזור עוטף עזה ויישוב סעד. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.
פיקוד העורף מפעיל אזעקות בעקבות ירי רקטות וטילים לעבר אזור עוטף עזה ויישוב סעד. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.
דובר צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב כפר עזה וסעד היו זיהוי שווא. בחסדי השם, לא היו נפגעים.צוות בבלי
יו”ר הסתדרות עובדי המדינה, עו”ד אופיר אלקלעי, מבהיר כי הפגישה בין ראש עיריית בני ברק למנהל רשות המסים אינה משנה את החלטת נציגות העובדים | לדבריו, “דמם של עובדי רשות המסים אינו הפקר. העובדים לא יחזרו לעיר עד שיובטח ביטחונם” (בארץ)קובי ישראל
קטאר עוסקת מאחורי הקלעים במאמצים לשחרור עצורים מבני הקהילה היהודית באיראן | הקטארים מעורבים במספר מקרים, כולל היהודים שנעצרו לאחרונה | ישנם סך הכל חמישה מבני הקהילה היהודית באיראן שעצורים בכלא בשל האשמות שונות (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ - וטיסות רבות יבוטלו, שרת התחבורה רגב צפויה לקיים מחר הערכת מצב בנתב"ג שתעסוק באופן הטיפול עם הדרישה האמריקנית לשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים (תעופה, צבא)איציק אברהם
שריפה פרצה בסופרמרקט בקומת הכניסה של בניין מגורים בשכונת רמת אברהם בבית שמש | הדיירים הונחו להסתגר בבתיהם, שמונה בני אדם נפגעו באורח קל משאיפת עשן | לאחר כיבוי האש עדכנו בכבאות והצלה כי מבדיקה ראשונית עולה שהעסק פעל ללא אישור (חרדים, בארץ)קובי ישראל
כבר 8 לילות שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן נמשכים בעוצמה גבוהה, ונראה שהפיצוץ כבר מעבר לפינה | בזמן שאיראן תוקפת את שכנותיה במפרץ - ישראל נשארת מחוץ למעגל האש, אך נראה כי ההסלמה מתקרבת | הערב דווח כי ארה"ב עדכנה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים | טראמפ העביר מסר למדינות המפרץ, לפיו ״אם לא יושגו הסכמות עם איראן השבוע, תתכוננו להסלמה משמעותית" (חדשות)דניאל הרץ
על רקע האפשרות להסלמה מול איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר היום (ראשון) כי ישראל תגיב בעוצמה לכל ניסיון תקיפה מצד טהראן |במהלך ביקורו במרלו"ג הארצי של זק"א אמר השר: "הודענו שאם איראן תתקוף את ישראל – נתקוף אותה בחזרה בלי הטעיה ובלי מוסכמות" | זה מה שאמר על מעמד המתנדבים (צבא)בני סולומון
מזכיר המדינה, מרקו רוביו, נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, שהגיע לביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן בתפקידו כנשיא | בעקבות השיחה שיבח רוביו את "מוכנותה של לבנון לנוע לעבר דרך השלום" ושידר אופטימיות רבה לגבי המשא ומתן בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית | ומה לגבי ישראל? (בעולם, מדיני)דניאל הרץ
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