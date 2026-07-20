אזעקות באזור עוטף עזה ובסעד

ברקע ההתחממות במפרץ

על רקע האפשרות להסלמה מול איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר היום (ראשון) כי ישראל תגיב בעוצמה לכל ניסיון תקיפה מצד טהראן |במהלך ביקורו במרלו"ג הארצי של זק"א אמר השר: "הודענו שאם איראן תתקוף את ישראל – נתקוף אותה בחזרה בלי הטעיה ובלי מוסכמות" | זה מה שאמר על מעמד המתנדבים (צבא)