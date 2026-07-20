היסטוריה בבית הלבן: סגן הנשיא ורעייתו חוגגים את הולדת בנם הרביעי

למרות פגישת זייברט ואהרונוביץ'

יו”ר הסתדרות עובדי המדינה, עו”ד אופיר אלקלעי, מבהיר כי הפגישה בין ראש עיריית בני ברק למנהל רשות המסים אינה משנה את החלטת נציגות העובדים | לדבריו, “דמם של עובדי רשות המסים אינו הפקר. העובדים לא יחזרו לעיר עד שיובטח ביטחונם” (בארץ)