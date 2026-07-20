מעצרים דרמטיים ברשות המסים: חשד לשוחד של עשרות מליוני ש"ח
חקירה סמויה ממושכת חשפה מערכת שיטתית של שחיתות • עובדי הרשות אפשרו החזרי מס פיקטיביים תמורת טובות הנאה | פשיטות על בתים ומשרדים, צו איסור פרסום על עד מדינה (חוק ומשפט)
חקירה סמויה ממושכת חשפה מערכת שיטתית של שחיתות • עובדי הרשות אפשרו החזרי מס פיקטיביים תמורת טובות הנאה | פשיטות על בתים ומשרדים, צו איסור פרסום על עד מדינה (חוק ומשפט)
סגן הנשיא ג'יי די ואנס ורעייתו אושה חוגגים בן רביעי • התינוק נולד במרכז הרפואי הצבאי הלאומי | אבן דרך היסטורית: הולדה ראשונה לסגן נשיא מכהן מזה 150 שנה (בעולם)ישראל גרוס
ראש הממשלה החדש מדיאר בחר בשחמטאית היהודייה המפורסמת • פולגר תהפוך לנשיאה הראשונה מעולם הספורט | 'דמות מאחדת שכל העם יהיה גאה בה' (בעולם)ישראל גרוס
ארה"ב משגרת מטוסי קרב מסוג F-35 ו-F-16 מאירופה למזרח התיכון, כך על פי הניו יורק טיימס. במקביל, הוושינגטון פוסט מדווח כי ארה"ב על סף חזרה למלחמה כוללת עם איראן.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב כפר עזה וסעד היו זיהוי שווא. בחסדי השם, לא היו נפגעים.צוות בבלי
פיקוד העורף מפעיל אזעקות בעקבות ירי רקטות וטילים לעבר אזור עוטף עזה ויישוב סעד. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
יו”ר הסתדרות עובדי המדינה, עו”ד אופיר אלקלעי, מבהיר כי הפגישה בין ראש עיריית בני ברק למנהל רשות המסים אינה משנה את החלטת נציגות העובדים | לדבריו, “דמם של עובדי רשות המסים אינו הפקר. העובדים לא יחזרו לעיר עד שיובטח ביטחונם” (בארץ)קובי ישראל
קטאר עוסקת מאחורי הקלעים במאמצים לשחרור עצורים מבני הקהילה היהודית באיראן | הקטארים מעורבים במספר מקרים, כולל היהודים שנעצרו לאחרונה | ישנם סך הכל חמישה מבני הקהילה היהודית באיראן שעצורים בכלא בשל האשמות שונות (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ - וטיסות רבות יבוטלו, שרת התחבורה רגב צפויה לקיים מחר הערכת מצב בנתב"ג שתעסוק באופן הטיפול עם הדרישה האמריקנית לשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים (תעופה, צבא)איציק אברהם
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