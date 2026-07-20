112,376 מתפקדים יכריעו היום: כך יראו פני 'הדמוקרטים'
ההצבעה הדיגיטלית החלה הבוקר • מאבק צפוף בין חברי כנסת, אנשי מחאה ונציגי מרצ | היום שיקבע את דמות המפלגה (פוליטי מדיני)
ההצבעה הדיגיטלית החלה הבוקר • מאבק צפוף בין חברי כנסת, אנשי מחאה ונציגי מרצ | היום שיקבע את דמות המפלגה (פוליטי מדיני)
טהראן שיגרה אזהרה חריפה לוושינגטון מפני פלישה לאי הנפט האסטרטגי • במקביל: דובר משרד החוץ חשף כי הועברו מסרים דיפלומטיים בין המדינות | הערוצים השקטים נותרים פתוחים (בעולם)אליהו לוי
ריאד חתמה על 7 חוזים חדשים בהשקעה של מיליארד ריאל • שותפויות ענק עם מארסק ו-DP World בנמל ג'דה | הפריצה הסעודית הראשונה מחוץ לגבולות הממלכה (בעולם)אליהו לוי
תיעוד מרתיח ומקומם מהעיר ביתר עילית פורסם אמש (ראשון), בו נראה שוטר מפעיל כוח כלפי בחור צעיר, כאשר על פניו לא נראית כל סיבה ברורה למעצר | נסיבות האירוע טרם התבררו במלואן, והסרטון מעורר שאלות באשר להתנהלות הכוחות במקום | צפו בסרטון המזעזע (חרדים)משה כץ
בהרב-מיארה מדווחת על קריסת המגעים לעיגון מסמך העקרונות • השר התערב בשימוש ברימוני הלם בהפגנה החרדית בבני ברק | "התנהלות שיטתית הפוגעת בעצמאות המשטרה" (חוק ומשפט)דוד קליין
מסתערבי מג"ב ולוחמי צה"ל עצרו הלילה שני חשודים פלסטינים • 13 בתים נשרפו כליל, ביניהם ביתה של יעל שבח הי"ד | החקירה נמשכת (בארץ)משה כץ
צבא ארה"ב החזיר לאזור את מל"ט האיסוף MQ-4C Triton, אחד מכלי האיסוף היקרים של חיל הים האמריקאי (כ-200 מיליון דולר ליחידה). המל"ט הבלתי מאויש, המותאם לאיסוף מודיעין מעל ימים ואוקיינוסים, נעדר מהאזור במשך שבוע מחשש שיופל. החזרתו עשויה להעיד על צורך דחוף באיסוף מודיעין ועל היערכות אמריקאית אפשרית להרחבת היקף הלחימה.צוות בבלי
חקירה סמויה ממושכת חשפה מערכת שיטתית של שחיתות • עובדי הרשות אפשרו החזרי מס פיקטיביים תמורת טובות הנאה | פשיטות על בתים ומשרדים, צו איסור פרסום על עד מדינה (חוק ומשפט)דוד ישראלי
סגן הנשיא ג'יי די ואנס ורעייתו אושה חוגגים בן רביעי • התינוק נולד במרכז הרפואי הצבאי הלאומי | אבן דרך היסטורית: הולדה ראשונה לסגן נשיא מכהן מזה 150 שנה (בעולם)ישראל גרוס
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