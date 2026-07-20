היועמ"שית דורשת שוב את ההעברת השר מתפקידו: "אין מנוס"

מהלך אסטרטגי

ריאד חתמה על 7 חוזים חדשים בהשקעה של מיליארד ריאל • שותפויות ענק עם מארסק ו-DP World בנמל ג'דה | הפריצה הסעודית הראשונה מחוץ לגבולות הממלכה (בעולם)