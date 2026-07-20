מבזק מהלך אסטרטגי

כשהמלחמה בוערת: סעודיה משקיעה מיליארדים דווקא בים סוף

ריאד חתמה על 7 חוזים חדשים בהשקעה של מיליארד ריאל • שותפויות ענק עם מארסק ו-DP World בנמל ג'דה | הפריצה הסעודית הראשונה מחוץ לגבולות הממלכה (בעולם)

אליהו לוי • בבלי • ו' באב | 20.07.26 11:53