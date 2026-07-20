עסקת הענק קרסה: ישראכרט מוותרת על 'בנק אש'
מזכר ההבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי פג ללא הארכה • העסקה בשווי 400-500 מיליון ש"ח ירדה מהפרק | מניית ישראכרט צנחה ב-31% מתחילת השנה (כלכלה)
מזכר ההבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי פג ללא הארכה • העסקה בשווי 400-500 מיליון ש"ח ירדה מהפרק | מניית ישראכרט צנחה ב-31% מתחילת השנה (כלכלה)
שיחות אינטנסיביות בין גנץ, שמחי, אדלשטיין ושקד נקלעו למבוי סתום • המחלוקת על ההובלה מאיימת לפרק את היוזמה | פרישת הנדל שינתה את המשוואה (פוליטי מדיני)דוד קליין
ראש הממשלה הגיב בחוצפה לדבריו ההלכתיים של ראש הישיבה • מקורבים בבית הרב: 'התייחס לדיון תיאורטי בלבד' | גורם בישיבה לצעירים: 'זו קריאת השכמה - אין לנו ערכים משותפים' (חדשות חרדים)דוד קליין
טהראן שיגרה אזהרה חריפה לוושינגטון מפני פלישה לאי הנפט האסטרטגי • במקביל: דובר משרד החוץ חשף כי הועברו מסרים דיפלומטיים בין המדינות | הערוצים השקטים נותרים פתוחים (בעולם)אליהו לוי
ריאד חתמה על 7 חוזים חדשים בהשקעה של מיליארד ריאל • שותפויות ענק עם מארסק ו-DP World בנמל ג'דה | הפריצה הסעודית הראשונה מחוץ לגבולות הממלכה (בעולם)אליהו לוי
תיעוד מרתיח ומקומם מהעיר ביתר עילית פורסם אמש (ראשון), בו נראה שוטר מפעיל כוח כלפי בחור צעיר, כאשר על פניו לא נראית כל סיבה ברורה למעצר | נסיבות האירוע טרם התבררו במלואן, והסרטון מעורר שאלות באשר להתנהלות הכוחות במקום | צפו בסרטון המזעזע (חרדים)משה כץ
בהרב-מיארה מדווחת על קריסת המגעים לעיגון מסמך העקרונות • השר התערב בשימוש ברימוני הלם בהפגנה החרדית בבני ברק | "התנהלות שיטתית הפוגעת בעצמאות המשטרה" (חוק ומשפט)דוד קליין
מסתערבי מג"ב ולוחמי צה"ל עצרו הלילה שני חשודים פלסטינים • 13 בתים נשרפו כליל, ביניהם ביתה של יעל שבח הי"ד | החקירה נמשכת (בארץ)משה כץ
ההצבעה הדיגיטלית החלה הבוקר • מאבק צפוף בין חברי כנסת, אנשי מחאה ונציגי מרצ | היום שיקבע את דמות המפלגה (פוליטי מדיני)דוד קליין
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