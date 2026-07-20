בבלי
מבזק הבהרת העמדות

נתניהו הגיב לדברי הגר"ד לנדו - "כבוד המדינה"

ראש הממשלה הגיב בחוצפה לדבריו ההלכתיים של ראש הישיבה • מקורבים בבית הרב: 'התייחס לדיון תיאורטי בלבד' | גורם בישיבה לצעירים: 'זו קריאת השכמה - אין לנו ערכים משותפים' (חדשות חרדים)

דוד קליין בבלי
ראש הישיבה הגר"ד לנדו
ראש הישיבה הגר"ד לנדו | צילום: צילום: דניאל נפוסי
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

13:02
משבר בשיחות

גנץ נגד איילת שקד: המשבר שמאיים לפוצץ את המפלגה המאוחדת

שיחות אינטנסיביות בין גנץ, שמחי, אדלשטיין ושקד נקלעו למבוי סתום • המחלוקת על ההובלה מאיימת לפרק את היוזמה | פרישת הנדל שינתה את המשוואה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
12:10
בעקבות צניחת המנייה

עסקת הענק קרסה: ישראכרט מוותרת על 'בנק אש'

מזכר ההבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי פג ללא הארכה • העסקה בשווי 400-500 מיליון ש"ח ירדה מהפרק | מניית ישראכרט צנחה ב-31% מתחילת השנה (כלכלה)

דוד ישראלי
12:03
מתחת לשולחן

איראן: "המו"מ התחדש -אנחנו סופרים את הדקות"

טהראן שיגרה אזהרה חריפה לוושינגטון מפני פלישה לאי הנפט האסטרטגי • במקביל: דובר משרד החוץ חשף כי הועברו מסרים דיפלומטיים בין המדינות | הערוצים השקטים נותרים פתוחים (בעולם)

אליהו לוי
11:53
מהלך אסטרטגי

כשהמלחמה בוערת: סעודיה משקיעה מיליארדים דווקא בים סוף

ריאד חתמה על 7 חוזים חדשים בהשקעה של מיליארד ריאל • שותפויות ענק עם מארסק ו-DP World בנמל ג'דה | הפריצה הסעודית הראשונה מחוץ לגבולות הממלכה (בעולם)

אליהו לוי
11:45
אין גבול לשנאה

דם החרדים הותר: שוטר עוצר בחור ישיבה באלימות קשה | צפו

תיעוד מרתיח ומקומם מהעיר ביתר עילית פורסם אמש (ראשון), בו נראה שוטר מפעיל כוח כלפי בחור צעיר, כאשר על פניו לא נראית כל סיבה ברורה למעצר | נסיבות האירוע טרם התבררו במלואן, והסרטון מעורר שאלות באשר להתנהלות הכוחות במקום | צפו בסרטון המזעזע (חרדים)

משה כץ
11:25
בעקבות האלימות בהפגנה המשטרתית

היועמ"שית דורשת שוב את ההעברת השר מתפקידו: "אין מנוס"

בהרב-מיארה מדווחת על קריסת המגעים לעיגון מסמך העקרונות • השר התערב בשימוש ברימוני הלם בהפגנה החרדית בבני ברק | "התנהלות שיטתית הפוגעת בעצמאות המשטרה" (חוק ומשפט)

דוד קליין
10:49
שריפת הענק בשומרון

פריצת דרך בחקירת ההצתה: שני פלסטינים נעצרו

מסתערבי מג"ב ולוחמי צה"ל עצרו הלילה שני חשודים פלסטינים • 13 בתים נשרפו כליל, ביניהם ביתה של יעל שבח הי"ד | החקירה נמשכת (בארץ)

משה כץ
10:34
יום פריימריז

112,376 מתפקדים יכריעו היום: כך יראו פני 'הדמוקרטים'

ההצבעה הדיגיטלית החלה הבוקר • מאבק צפוף בין חברי כנסת, אנשי מחאה ונציגי מרצ | היום שיקבע את דמות המפלגה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר