מבזק משבר בשיחות

גנץ נגד איילת שקד: המשבר שמאיים לפוצץ את המפלגה המאוחדת

שיחות אינטנסיביות בין גנץ, שמחי, אדלשטיין ושקד נקלעו למבוי סתום • המחלוקת על ההובלה מאיימת לפרק את היוזמה | פרישת הנדל שינתה את המשוואה (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • ו' באב | 20.07.26 13:02