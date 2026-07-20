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מבזק בבלי

14 פצועים בתקיפה ישראלית על רכב בעזה

רכב יונדאי הותקף ברחוב אלג'לאא' במערב העיר עזה בשני טילי כטב"מ. בתקיפה נפגעו 14 בני אדם, חלקם במצב קשה.

צוות בבלי בבלי
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משה כץ
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