14 פצועים בתקיפה ישראלית על רכב בעזה
רכב יונדאי הותקף ברחוב אלג'לאא' במערב העיר עזה בשני טילי כטב"מ. בתקיפה נפגעו 14 בני אדם, חלקם במצב קשה.
רכב יונדאי הותקף ברחוב אלג'לאא' במערב העיר עזה בשני טילי כטב"מ. בתקיפה נפגעו 14 בני אדם, חלקם במצב קשה.
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