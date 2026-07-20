בבלי
מבזק יו"ר 'ישר' בראיון

"הצבעתי לליכוד": איזנקוט תוקף את דרעי וחושף את העבר הפוליטי שלו

יו"ר 'ישר' מסר בראיון כי הצבעתי למפלגות מרכז-ימין ולשרון • תקף את דרעי: "איבד לגיטימציה להיות בקבינט" | "נתניהו בפאניקה" (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
יו"ר מפלגת ישר, גדי אייזנקוט
יו"ר מפלגת ישר, גדי אייזנקוט | צילום: צילום: מרים אלסטר/FLASH90
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משה כץ
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