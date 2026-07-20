חמאס בחר מנהיג חדש: חליל אל-חיה גבר על משעל

משבר בשיחות

שיחות אינטנסיביות בין גנץ, שמחי, אדלשטיין ושקד נקלעו למבוי סתום • המחלוקת על ההובלה מאיימת לפרק את היוזמה | פרישת הנדל שינתה את המשוואה (פוליטי מדיני)