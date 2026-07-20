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מבזק הסלמה בים האדום

החות'ים מכריזים: "כל ספינה סעודית הופכת למטרה לגיטימית"

הדובר הצבאי יחיא סריע מכריז על החרפת התקיפות הימיות • משוואת 'מצור תמורת מצור' נכנסת לתוקף באופן מיידי | הסלמה דרמטית בים האדום (בעולם)

אליהו לוי בבלי
חות'ים למען איראן
חות'ים למען איראן | צילום: צילום: מסך
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מבזקים נוספים

15:55
בבלי

החות'ים מכריזים על מצור ימי על סעודיה ומאיימים במלחמה כוללת

הדובר הצבאי של החות'ים הכריז על הטלת "איסור שיט" על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי, במסגרת מדיניות "מצור כנגד מצור". הבכיר החות'י חזאם אלאסד הוסיף איום: "אם המצור הסעודי לא יוסר, פנינו למלחמה כוללת. עומדות בפנינו שתי אפשרויות: או שנמות ברעב, או שניקח את זכויותינו בכוח". החות'ים הכריזו כי הסלמה כוללת תיענה בהסלמה כוללת.

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