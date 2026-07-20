החות'ים מכריזים: "כל ספינה סעודית הופכת למטרה לגיטימית"
הדובר הצבאי יחיא סריע מכריז על החרפת התקיפות הימיות • משוואת 'מצור תמורת מצור' נכנסת לתוקף באופן מיידי | הסלמה דרמטית בים האדום (בעולם)
הדובר הצבאי יחיא סריע מכריז על החרפת התקיפות הימיות • משוואת 'מצור תמורת מצור' נכנסת לתוקף באופן מיידי | הסלמה דרמטית בים האדום (בעולם)
הדובר הצבאי של החות'ים הכריז על הטלת "איסור שיט" על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי, במסגרת מדיניות "מצור כנגד מצור". הבכיר החות'י חזאם אלאסד הוסיף איום: "אם המצור הסעודי לא יוסר, פנינו למלחמה כוללת. עומדות בפנינו שתי אפשרויות: או שנמות ברעב, או שניקח את זכויותינו בכוח". החות'ים הכריזו כי הסלמה כוללת תיענה בהסלמה כוללת.צוות בבלי
אנדרו ברנהאם קיבל את המינוי מהמלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם • סטארמר הגיש התפטרות והודה לציבור הבריטי | ראש הממשלה החדש מבטיח שינויים דרמטיים (בעולם)ישראל גרוס
גורם איראני בכיר חשף: מתווכים הציעו הפסקה של 10 ימים בתקיפות • וושינגטון דוחה את ההצעה בשלב זה | ההסלמה נמשכת: צבא ארה"ב השלים סבב תקיפות תשיעי ברציפות (בעולם)אליהו לוי
חמאס הודיעה רשמית כי ח'ליל אלחיה מונה למנהיג הארגון (ראש הלשכה המדינית) במקום יחיא סנואר שחוסל. אלחיה ניצח בהצבעה שנערכה ברצועת עזה בתוצאה 13:1 מול ח'אלד משעל. סנואר כיהן בתפקיד מאז חיסולו של אסמאעיל הניה ביולי 2024, ואלחיה שימש כממלא מקום בפועל מאז חיסול סנואר.צוות בבלי
כמעט שנתיים לאחר חיסול סינוואר, חמאס הכריז על מנהיג חדש • אל-חיה ניצח את משעל והעמיק את הציר האיראני | המחיר המשפחתי הכבד (העולם הערבי)אליהו לוי
יו"ר 'ישר' מסר בראיון כי הצבעתי למפלגות מרכז-ימין ולשרון • תקף את דרעי: "איבד לגיטימציה להיות בקבינט" | "נתניהו בפאניקה" (פוליטי מדיני)דוד קליין
רכב יונדאי הותקף ברחוב אלג'לאא' במערב העיר עזה בשני טילי כטב"מ. בתקיפה נפגעו 14 בני אדם, חלקם במצב קשה.צוות בבלי
שיחות אינטנסיביות בין גנץ, שמחי, אדלשטיין ושקד נקלעו למבוי סתום • המחלוקת על ההובלה מאיימת לפרק את היוזמה | פרישת הנדל שינתה את המשוואה (פוליטי מדיני)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ