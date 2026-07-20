בית המשפט: התביעות נגד 'ארזי הנגב' יתמזגו - תושבי בני ברק ימשיכו לחכות
184 משפחות חרדיות תובעות פיצויים על איחור במסירת דירות • בית המשפט העליון מעביר את התובענה הייצוגית לתל אביב | "מפלצת דיונית שתאריך את הסבל" (חדשות חרדים)
184 משפחות חרדיות תובעות פיצויים על איחור במסירת דירות • בית המשפט העליון מעביר את התובענה הייצוגית לתל אביב | "מפלצת דיונית שתאריך את הסבל" (חדשות חרדים)
קורות עץ עבות ומפוחמות נחשפו בחפירות חניון גבעתי • עדות דוממת לחורבן לפני 2,600 שנה | ימים לפני תשעה באב (בארץ)חיים כהן
דייר באזור תל השומר הופתע לגלות אדם זר בחדר השינה • הפולש אכל מהמזון והשתמש בשירותים | המשטרה נאלצה להפעיל כוח לפינוי (בארץ)משה כץ
הדובר הצבאי של החות'ים הכריז על הטלת "איסור שיט" על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי, במסגרת מדיניות "מצור כנגד מצור". הבכיר החות'י חזאם אלאסד הוסיף איום: "אם המצור הסעודי לא יוסר, פנינו למלחמה כוללת. עומדות בפנינו שתי אפשרויות: או שנמות ברעב, או שניקח את זכויותינו בכוח". החות'ים הכריזו כי הסלמה כוללת תיענה בהסלמה כוללת.צוות בבלי
הדובר הצבאי יחיא סריע מכריז על החרפת התקיפות הימיות • משוואת 'מצור תמורת מצור' נכנסת לתוקף באופן מיידי | הסלמה דרמטית בים האדום (בעולם)אליהו לוי
אנדרו ברנהאם קיבל את המינוי מהמלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם • סטארמר הגיש התפטרות והודה לציבור הבריטי | ראש הממשלה החדש מבטיח שינויים דרמטיים (בעולם)ישראל גרוס
גורם איראני בכיר חשף: מתווכים הציעו הפסקה של 10 ימים בתקיפות • וושינגטון דוחה את ההצעה בשלב זה | ההסלמה נמשכת: צבא ארה"ב השלים סבב תקיפות תשיעי ברציפות (בעולם)אליהו לוי
חמאס הודיעה רשמית כי ח'ליל אלחיה מונה למנהיג הארגון (ראש הלשכה המדינית) במקום יחיא סנואר שחוסל. אלחיה ניצח בהצבעה שנערכה ברצועת עזה בתוצאה 13:1 מול ח'אלד משעל. סנואר כיהן בתפקיד מאז חיסולו של אסמאעיל הניה ביולי 2024, ואלחיה שימש כממלא מקום בפועל מאז חיסול סנואר.צוות בבלי
כמעט שנתיים לאחר חיסול סינוואר, חמאס הכריז על מנהיג חדש • אל-חיה ניצח את משעל והעמיק את הציר האיראני | המחיר המשפחתי הכבד (העולם הערבי)אליהו לוי
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