דיווחים: תקיפה אמריקאית באזור שיראז שבאיראן
ערוצים שיעים לא רשמיים מדווחים על תקיפה אמריקאית באזור העיר שיראז באיראן. טרם הגיעו אישורים רשמיים לדיווח.
ערוצים שיעים לא רשמיים מדווחים על תקיפה אמריקאית באזור העיר שיראז באיראן. טרם הגיעו אישורים רשמיים לדיווח.
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