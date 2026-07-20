דיווחים: תקיפה אמריקאית באזור שיראז שבאיראן

בבלי

הדובר הצבאי של החות'ים הכריז על הטלת "איסור שיט" על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי, במסגרת מדיניות "מצור כנגד מצור". הבכיר החות'י חזאם אלאסד הוסיף איום: "אם המצור הסעודי לא יוסר, פנינו למלחמה כוללת. עומדות בפנינו שתי אפשרויות: או שנמות ברעב, או שניקח את זכויותינו בכוח". החות'ים הכריזו כי הסלמה כוללת תיענה בהסלמה כוללת.