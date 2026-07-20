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בבקשה לסיקור הפריימריז: ערוץ 14 הגיש עתירה דחופה נגד 'הדמוקרטים' 

הערוץ טוען לאפליה פסולה לאחר שהוחרג מסיקור הבחירות הפנימיות • כלי התקשורת האחרים קיבלו אישור כניסה | בג"ץ יכריע הערב (חדשות)

דוד קליין בבלי
ערוץ 14
ערוץ 14 | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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דוד קליין
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אירוע חירום בבירה

זירת אסון: מבנה קרס - לכודים פצועים והרוג במקום

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יישום ההסכם

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בבלי

דיווחים: תקיפה אמריקאית באזור שיראז שבאיראן

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184 משפחות חרדיות תובעות פיצויים על איחור במסירת דירות • בית המשפט העליון מעביר את התובענה הייצוגית לתל אביב | "מפלצת דיונית שתאריך את הסבל" (חדשות חרדים)

משה כץ
15:55
בבלי

החות'ים מכריזים על מצור ימי על סעודיה ומאיימים במלחמה כוללת

הדובר הצבאי של החות'ים הכריז על הטלת "איסור שיט" על סעודיה שייכנס לתוקף באופן מיידי, במסגרת מדיניות "מצור כנגד מצור". הבכיר החות'י חזאם אלאסד הוסיף איום: "אם המצור הסעודי לא יוסר, פנינו למלחמה כוללת. עומדות בפנינו שתי אפשרויות: או שנמות ברעב, או שניקח את זכויותינו בכוח". החות'ים הכריזו כי הסלמה כוללת תיענה בהסלמה כוללת.

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