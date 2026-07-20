נסגרה ההצבעה: זוהי רשימת המפלגה לפי המדגם הדיגיטלי

בבלי

צה"ל חיסל בהכוונת השב"כ במרכז רצועת עזה את טאהר אחמד סאלם עבד אלואחד, מחבל מארגון גא"פ שפשט למתחם מסיבת נובה בטבח ה-7 באוקטובר ופיקד על חטיפתה של ענבר הימן ז"ל. בתקיפה נוספת חוסל צאלח צבחי צאלח קטראוי, מחבל נוסף מגא"פ שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב חלוקת הסיוע בדרום הרצועה. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.