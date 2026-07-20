נסגרה ההצבעה: זוהי רשימת המפלגה לפי המדגם הדיגיטלי
כ-97 אלף הצביעו במערכת הדיגיטלית • מדגם טרנדזון מעמיד את גולן בראש, פינק ורונן בעשירייה | התוצאות הסופיות בקרוב (פוליטי מדיני)
כ-97 אלף הצביעו במערכת הדיגיטלית • מדגם טרנדזון מעמיד את גולן בראש, פינק ורונן בעשירייה | התוצאות הסופיות בקרוב (פוליטי מדיני)
צה"ל חיסל בהכוונת השב"כ במרכז רצועת עזה את טאהר אחמד סאלם עבד אלואחד, מחבל מארגון גא"פ שפשט למתחם מסיבת נובה בטבח ה-7 באוקטובר ופיקד על חטיפתה של ענבר הימן ז"ל. בתקיפה נוספת חוסל צאלח צבחי צאלח קטראוי, מחבל נוסף מגא"פ שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב חלוקת הסיוע בדרום הרצועה. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.צוות בבלי
כ-32 מומחים ישראלים תומכים בשלטונות ונצואלה במעבר לשלב השיקום • המשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף ממשיכה לפעול גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות עזבו | "אנחנו משאירים כלים שיסייעו להם בשנים הקרובות" (בעולם)דניאל הרץ
נציגים חרדים הובילו חקיקה למען משפחות מילואימניקים • מבקרי עולם התורה נכשלו במבחן העשייה | הנתונים שמפתיעים (חדשות)דוד קליין
הערוץ טוען לאפליה פסולה לאחר שהוחרג מסיקור הבחירות הפנימיות • כלי התקשורת האחרים קיבלו אישור כניסה | בג"ץ יכריע הערב (חדשות)דוד קליין
צוותי החירום הוזעקו לפני זמן קצר לרחוב קק"ל פינת אבן שפרוט שבשכונת רחביה -שערי חסד בירושלים • מספר נפגעים מטופלים במקום, חשש ללכודים נוספים | למרבה היגון והטרגדיה, אדם אחד חולץ מהמקום - ללא רוח חיים (בארץ)משה כץ
מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על תחילת הפעילות בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה • המהלך מהווה שלב ראשון ביישום ההסכם המשולש | צבא לבנון אמור לקבל אחריות ביטחונית מלאה (בעולם)אליהו לוי
ערוצים שיעים לא רשמיים מדווחים על תקיפה אמריקאית באזור העיר שיראז באיראן. טרם הגיעו אישורים רשמיים לדיווח.צוות בבלי
קורות עץ עבות ומפוחמות נחשפו בחפירות חניון גבעתי • עדות דוממת לחורבן לפני 2,600 שנה | ימים לפני תשעה באב (בארץ)חיים כהן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ