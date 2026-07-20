בבלי
מבזק פריימריז הדמוקרטים

נסגרה ההצבעה: זוהי רשימת המפלגה לפי המדגם הדיגיטלי

כ-97 אלף הצביעו במערכת הדיגיטלית • מדגם טרנדזון מעמיד את גולן בראש, פינק ורונן בעשירייה | התוצאות הסופיות בקרוב (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, נואם בועידת מפלגה
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, נואם בועידת מפלגה | צילום: צילום: אבשלום ששוני/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

19:03
בבלי

צה"ל חיסל מחבל שפשט למסיבת נובה וחטף את ענבר הימן ז"ל

צה"ל חיסל בהכוונת השב"כ במרכז רצועת עזה את טאהר אחמד סאלם עבד אלואחד, מחבל מארגון גא"פ שפשט למתחם מסיבת נובה בטבח ה-7 באוקטובר ופיקד על חטיפתה של ענבר הימן ז"ל. בתקיפה נוספת חוסל צאלח צבחי צאלח קטראוי, מחבל נוסף מגא"פ שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב חלוקת הסיוע בדרום הרצועה. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

צוות בבלי
18:41
שלושה שבועות בשטח

המשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף | תיעוד וסיקור מפעילות צה"ל בונצואלה

כ-32 מומחים ישראלים תומכים בשלטונות ונצואלה במעבר לשלב השיקום • המשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף ממשיכה לפעול גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות עזבו | "אנחנו משאירים כלים שיסייעו להם בשנים הקרובות" (בעולם)

דניאל הרץ
18:20
מדד המשרתים

המדד מפתיע: כך החכי"ם החרדים פעלו לטובת חיילי המילואים

נציגים חרדים הובילו חקיקה למען משפחות מילואימניקים • מבקרי עולם התורה נכשלו במבחן העשייה | הנתונים שמפתיעים (חדשות)

דוד קליין
17:50
מאבק על חופש העיתונות

בבקשה לסיקור הפריימריז: ערוץ 14 הגיש עתירה דחופה נגד 'הדמוקרטים' 

הערוץ טוען לאפליה פסולה לאחר שהוחרג מסיקור הבחירות הפנימיות • כלי התקשורת האחרים קיבלו אישור כניסה | בג"ץ יכריע הערב (חדשות)

דוד קליין
17:44
אירוע חירום בבירה

זירת אסון: מבנה קרס - לכודים פצועים והרוג במקום

צוותי החירום הוזעקו לפני זמן קצר לרחוב קק"ל פינת אבן שפרוט שבשכונת רחביה -שערי חסד בירושלים • מספר נפגעים מטופלים במקום, חשש ללכודים נוספים | למרבה היגון והטרגדיה, אדם אחד חולץ מהמקום - ללא רוח חיים (בארץ)

משה כץ
17:20
יישום ההסכם

דרום לבנון: אזורי הפיילוט הראשונים החלו לפעול

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על תחילת הפעילות בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה • המהלך מהווה שלב ראשון ביישום ההסכם המשולש | צבא לבנון אמור לקבל אחריות ביטחונית מלאה (בעולם)

אליהו לוי
17:06
בבלי

דיווחים: תקיפה אמריקאית באזור שיראז שבאיראן

ערוצים שיעים לא רשמיים מדווחים על תקיפה אמריקאית באזור העיר שיראז באיראן. טרם הגיעו אישורים רשמיים לדיווח.

צוות בבלי
16:51
תגלית מרגשת

תגלית מצמררת בעיר דוד: קורות שרופות מחורבן בית ראשון נחשפו

קורות עץ עבות ומפוחמות נחשפו בחפירות חניון גבעתי • עדות דוממת לחורבן לפני 2,600 שנה | ימים לפני תשעה באב (בארץ)

חיים כהן
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר