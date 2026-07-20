במימון אירופי: אלו המתחמים הבלתי חוקיים בשומרון
מתחם פנאי חדש התגלה בצפון השומרון עם מימון אירופי ישיר • רגבים: 'ביד אחת סנקציות, ביד שנייה בנייה בניגוד לחוק' | הצביעות האירופית בשיאה (בארץ)
מתחם פנאי חדש התגלה בצפון השומרון עם מימון אירופי ישיר • רגבים: 'ביד אחת סנקציות, ביד שנייה בנייה בניגוד לחוק' | הצביעות האירופית בשיאה (בארץ)
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