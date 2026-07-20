בבלי
מבזק הברחות נשק בנגב

רשת מתוחכמת: כך הבחור הבדואי הפעיל רשת הברחות אמל"ח לישראל

סלאם אמיטל ממסעודין אל-עזאזמה הבריח רובי M-16 ומקלעים במשך שנתיים • מכר כל נשק ב-30-35 אלף ש"ח והסתיר אותם במערות | כתב אישום חמור הוגש (משטרה ופלילים)

ישראל לוי בבלי
רחפן שהתגלה
רחפן שהתגלה | צילום: צילום: דוברות המשטרה
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20:45
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12 המועמדים המובילים ברשימת 'הדמוקרטים' - מי הם, ומהן עמדותיהם המוצהרות בנושאי דת, מדינה ועולם התורה | מקיף

דוד קליין
20:19
חדשות עם קנייטש

נתניהו ואוריך שמו מסמר אחרון בגוש הימין-חרדי | מעייריב

מתקפה פרועה נגד גדול הדור: נתניהו פורם את שרידי גוש הימין-חרדים | חסידי גור בדרכם לכלא 10 - האדמו"ר צפוי להוביל את העצרת | חברי הכנסת של 'דגל' במתקפה נגד רשות המסים | בשולי הגמר הגדול: הרגע היהודי המרגש שהתרחש מחוץ למגרש הענק בניו ג'רזי | כך התקבל ר' מיילך ב'אורחות כרמיאל' (מעייריב)

איצלה כץ
20:13
ברקע החקירה והמערים

המשטרה הודיעה: השריפה בחוות גלעד - תוכר כאירוע פעולות איבה

משטרת מחוז ש"י מכירה באירוע הצתה הקשה בחוות גלעד כאירוע שנסיבותיו "מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה" | משמעות ההודעה כי התושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה (משטרה)

קובי רוזן
20:04
פריימריז הדמוקרטים

התוצאות הסופיות: נרקיס רק במקום 22 | זו הרשימה המלאה

97 אלף הצביעו במערכת הדיגיטלית • גולן בראש, פינק במקום 5, רונן ב-7 ורדמן ב-9 | נרקיס נפל למקום 22 (פוליטי מדיני)

דוד קליין
20:02
הכרזה נשיאותית

טראמפ מודיע: נתניהו לא ייעצר בארה"ב - התגובה החריפה לממדאני

הנשיא האמריקני הבהיר כי ראש הממשלה לא ייעצר בביקורו בארצות הברית • תגובה נחרצת לדברי ראש עיריית ניו יורק | 'היחידים שצריכים להיעצר הם מנהיגי איראן' (בעולם)

ישראל גרוס
19:39
צביעות

במימון אירופי: אלו המתחמים הבלתי חוקיים בשומרון

מתחם פנאי חדש התגלה בצפון השומרון עם מימון אירופי ישיר • רגבים: 'ביד אחת סנקציות, ביד שנייה בנייה בניגוד לחוק' | הצביעות האירופית בשיאה (בארץ)

ישראל לוי
19:34
אירוע חריג במנהטן

חשוד נעצר לאחר הפעלת מטען תבערה במבנה פדרלי; נפתחה חקירה

מטען קל הופעל ברחבת בניין פדרלי במנהטן • ה-FBI פתח בחקירה ועצר חשוד במעשה | ראש העיר ממדאני מבטיח: 'נתמוך בחקירה הפדרלית' (בעולם)

ישראל גרוס
19:23
הכתובת הייתה על הקיר

תיעוד מזעזע: כך המרפסת קרסה על המסעדה בירושלים

מהנדס הורה על עבודות מיידיות שעות לפני האסון • גבר כבן 80 נהרג במקום | התיעוד המזעזע מהרגעים הקשים (בארץ)

משה כץ
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