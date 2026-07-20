כמיסה הורשע בהאשמת שווא נגד ליברמן - זה העונש שלו
כמיסה טען שליברמן ביקש ממנו לרצוח ניצב תמורת 100 אלף דולר • בית המשפט קבע: עדותו אינה מהימנה, הפיץ שקרים בתקופת בחירות | פיצוי של 90 אלף ש"ח ומאסר על תנאי (חוק ומשפט)
כמיסה טען שליברמן ביקש ממנו לרצוח ניצב תמורת 100 אלף דולר • בית המשפט קבע: עדותו אינה מהימנה, הפיץ שקרים בתקופת בחירות | פיצוי של 90 אלף ש"ח ומאסר על תנאי (חוק ומשפט)
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