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"הסתה לסרבנות": עתירה הוגשה נגד יאיר גולן בדרישה לפסול את מועמדותו

ארגון "תורת לחימה" דורש לפסול ארבעה מועמדים ברשימת "הדמוקרטים" בטענה להסתה לסרבנות בצה"ל | העתירה הוגשה לשופט סולברג (בארץ)

משה בשן בבלי
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן | צילום: צילום: אבשלום ששוני\פלאש90
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