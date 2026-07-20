"הסתה לסרבנות": עתירה הוגשה נגד יאיר גולן בדרישה לפסול את מועמדותו
ארגון "תורת לחימה" דורש לפסול ארבעה מועמדים ברשימת "הדמוקרטים" בטענה להסתה לסרבנות בצה"ל | העתירה הוגשה לשופט סולברג (בארץ)
ארגון "תורת לחימה" דורש לפסול ארבעה מועמדים ברשימת "הדמוקרטים" בטענה להסתה לסרבנות בצה"ל | העתירה הוגשה לשופט סולברג (בארץ)
צה"ל החל היום (ב') בפיילוט אזורי "מרחב בטוח" בדרום לבנון, בהנחיית הדרג המדיני. הפיילוט מתבצע בשיתוף צבא ארה"ב (CENTCOM) וצבא לבנון. במסגרתו, צוותים משלושת הצבאות מקיימים תיאום ותכנון להמשך יישום ההסכם. צה"ל הבהיר כי יפעל בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם.צוות בבלי
סגן הנשיא האמריקני פועל לטרפד מפגש מתוכנן בין המנהיגים • חשש בוושינגטון שנתניהו ילחץ על טראמפ לקו נגד איראן | המאבק הדיפלומטי מתעצם (פוליטי מדיני)כיכר השבת
יד ימינו של סינוואר שהפך למנהיג הארגון חושף את תוכנית הזדון שלו: "תנו לנו את הכלים ואנחנו נבצע את העבודה עבור כל העולם הערבי" | הלקח הישראלי: הקונספציה חוזרת, עם הטרוריסטים לא מדברים - נלחמים (בעולם)משה אריה
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משרד החוץ הקטארי מגנה את ההתקפות החוזרות ונשנות של איראן • קריאה להפסקה מיידית של כל הפעולות הצבאיות | הסולידריות המלאה עם כווית ובחריין (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
עימות אלים מול גדר כלא 10 בעצרת המחאה • כשבעה חסידים נעצרו במהלך המהומות | המשטרה זימנה את מארגני העצרת לשיחה (חסידים)חיים כהן
בכירים בליכוד חושפים: ראש הממשלה מתכנן התרחקות ציבורית מהמפלגות החרדיות • "ללכת על חבל דק כדי לא לפגוע בגוש" | הדיווח מגיע לאחר המתקפה על הגר"ד לנדו (פוליטי מדיני)דוד קליין
אלפי חסידים מתכנסים הערב לתפילה ומחאה • בחור מישיבת 'שפת אמת' נכלא אחרי שהגיע 3 פעמים ללשכת גיוס | המעמד הגדול בבית ליד (חסידים)חיים כהן
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