"ערב לא טוב": חבר מועצה לשעבר תועד מגרש משולחים בבושת פנים
אלי סכריאנו סירב ללחוץ ידיהם של אברכים שהגיעו לאסוף צדקה • הטיח בהם אמירות פוגעניות ואיים בהזמנת משטרה | התיעוד המקומם שמעורר סערה (חדשות חרדים)
אלי סכריאנו סירב ללחוץ ידיהם של אברכים שהגיעו לאסוף צדקה • הטיח בהם אמירות פוגעניות ואיים בהזמנת משטרה | התיעוד המקומם שמעורר סערה (חדשות חרדים)
14 שנים חלפו מהתאונה הקשה שבה נספתה משפחת אטיאס והשבוע נחנך בצפת מקווה 'אור אטיאס' המפואר | המבנה, שעמד כשלד במשך עשרות שנים, הושלם הודות לתרומת הבת ששרדה וכולל מעמד רגשי בהשתתפות רבנים ראשיים ואישי ציבור (חרדים)יהודה פנחסי
בעקבות התפשטות מדאיגה וגלויה של פעילות המיסיון בקרב בני הקהילה האתיופית, כינס הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף פגישת חירום בלשכתו יחד עם רבנים וקייסים כדי לגבש מענה חינוכי ורוחני נחוש שיגן על הזהות היהודית (חרדים)יהודה פנחסי
צה"ל החל היום (ב') בפיילוט אזורי "מרחב בטוח" בדרום לבנון, בהנחיית הדרג המדיני. הפיילוט מתבצע בשיתוף צבא ארה"ב (CENTCOM) וצבא לבנון. במסגרתו, צוותים משלושת הצבאות מקיימים תיאום ותכנון להמשך יישום ההסכם. צה"ל הבהיר כי יפעל בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם.צוות בבלי
סגן הנשיא האמריקני פועל לטרפד מפגש מתוכנן בין המנהיגים • חשש בוושינגטון שנתניהו ילחץ על טראמפ לקו נגד איראן | המאבק הדיפלומטי מתעצם (פוליטי מדיני)כיכר השבת
ארגון "תורת לחימה" דורש לפסול ארבעה מועמדים ברשימת "הדמוקרטים" בטענה להסתה לסרבנות בצה"ל | העתירה הוגשה לשופט סולברג (בארץ)משה בשן
יד ימינו של סינוואר שהפך למנהיג הארגון חושף את תוכנית הזדון שלו: "תנו לנו את הכלים ואנחנו נבצע את העבודה עבור כל העולם הערבי" | הלקח הישראלי: הקונספציה חוזרת, עם הטרוריסטים לא מדברים - נלחמים (בעולם)משה אריה
משרד החוץ הקטארי מגנה את ההתקפות החוזרות ונשנות של איראן • קריאה להפסקה מיידית של כל הפעולות הצבאיות | הסולידריות המלאה עם כווית ובחריין (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
עימות אלים מול גדר כלא 10 בעצרת המחאה • כשבעה חסידים נעצרו במהלך המהומות | המשטרה זימנה את מארגני העצרת לשיחה (חסידים)חיים כהן
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