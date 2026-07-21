בבלי
מבזק סערה בגני תקווה

"ערב לא טוב": חבר מועצה לשעבר תועד מגרש משולחים בבושת פנים

אלי סכריאנו סירב ללחוץ ידיהם של אברכים שהגיעו לאסוף צדקה • הטיח בהם אמירות פוגעניות ואיים בהזמנת משטרה | התיעוד המקומם שמעורר סערה (חדשות חרדים)

משה כץ בבלי
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מתוך הסרטון | צילום: צילום: לפי סעיף 27/א
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צה"ל החל פיילוט "מרחב בטוח" בדרום לבנון בשיתוף ארה"ב ולבנון

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מאחורי הקלעים: איך ואנס מנסה לסכל את הפגישה בין נתניהו לטראמפ

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חיים כהן
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