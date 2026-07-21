פיקד על הטבח בבוקר שמחת תורה | צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל בכיר שהחזיק בחטופים

בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע במרחב עזה את המחבל אדהם נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. נסמאן שימש כמפקד גדוד נוח'בה ובטבח ה-7 באוקטובר פיקד והכווין את הפשיטה לישראל מחטיבת עזה. במהלך המלחמה לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי, ביניהם רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן. נסמאן חוסל בתקיפה ממטוס קרב על ביתו בשכונת נצר בעיר עזה, יחד עם אשתו ושלושה מילדיו.