פיקד על הטבח בבוקר שמחת תורה | צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל בכיר שהחזיק בחטופים
אדהם נסמאן, שפיקד על הפשיטה ב-7 באוקטובר, חוסל בסוף השבוע • החזיק בשבי את רומי גונן, אמילי דמארי ועוד | המחבל ניסה לשקם את חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש (חדשות)
אדהם נסמאן, שפיקד על הפשיטה ב-7 באוקטובר, חוסל בסוף השבוע • החזיק בשבי את רומי גונן, אמילי דמארי ועוד | המחבל ניסה לשקם את חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש (חדשות)
צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע במרחב עזה את המחבל אדהם נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. נסמאן שימש כמפקד גדוד נוח'בה ובטבח ה-7 באוקטובר פיקד והכווין את הפשיטה לישראל מחטיבת עזה. במהלך המלחמה לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי, ביניהם רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן. נסמאן חוסל בתקיפה ממטוס קרב על ביתו בשכונת נצר בעיר עזה, יחד עם אשתו ושלושה מילדיו.צוות בבלי
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צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע את אדהם אבראהים שעבאן נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. נסמאן פיקד והכווין את הפשיטה לישראל מחטיבת עזה ב-7 באוקטובר, והחזיק בחטופים רבים בהם רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן. בתקופה האחרונה ניסה לשקם את חמאס ולאמן מחבלים תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
לפי מקור אמריקאי רשמי בפוקס ניוז, הנשיא טראמפ צפוי להחליט בתוך ימים בסוגיית הרחבת הלחימה מול איראן. צבא ארה"ב מכין אפשרויות תקיפה, וסביר שישראל תשתתף במבצע אם טראמפ יחליט על הרחבה משמעותית. במקביל, מטוסי תדלוק אמריקאים מועברים לישראל ממקומות אחרים במזרח התיכון לשם הגנתם, ומטוסי קרב אמריקאים מוזרמים לאזור כחלק מההיערכות.צוות בבלי
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14 שנים חלפו מהתאונה הקשה שבה נספתה משפחת אטיאס והשבוע נחנך בצפת מקווה 'אור אטיאס' המפואר | המבנה, שעמד כשלד במשך עשרות שנים, הושלם הודות לתרומת הבת ששרדה וכולל מעמד רגשי בהשתתפות רבנים ראשיים ואישי ציבור (חרדים)יהודה פנחסי
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