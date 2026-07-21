סוף הדמוקרטיה: נשיא ניקרגואה מבטל את הבחירות לצמיתות
נשיא ניקרגואה הכריז על ביטול הבחירות במדינה • 47 שנה אחרי שהפיל דיקטטורה - הופך בעצמו לרודן מוחלט | ממהפכן לעריץ (בעולם)
נשיא ניקרגואה הכריז על ביטול הבחירות במדינה • 47 שנה אחרי שהפיל דיקטטורה - הופך בעצמו לרודן מוחלט | ממהפכן לעריץ (בעולם)
הגר"מ צדקה, הגר"ד סגל והגר"צ זילברברג יובילו מעמד אחדות נדיר • המונים צפויים בצומת אהלי יוסף-גרוסברג בשעה 20:00 | זעקה לרחמי שמים על בני הישיבות (חרדים)חיים כהן
שר האוצר הבהיר כי ישראל לא תצטרף למערכה בין ארה"ב לאיראן • "חיל האוויר יכול לטוס לטיול שבת בשמי איראן" | הסתייגות חריפה מדברי דרעי נגד הרמטכ"ל (בארץ)דוד קליין
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה מצקפלישוילי, בן 70 מרחוב דוד מכלוף בבני ברק שיצא אתמול מביתו ומאז נעלמו עקבותיו (חדשות)קובי רוזן
צה"ל חיסל שלשום בדרום רצועת עזה את אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת נורית קופר, עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל. לאורך המלחמה ובעת האחרונה פעל אבו טים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
ראש הישיבה הגר"י כהן שליט"א קיים תיקון חצות בישיבת פורת יוסף • פרץ בבכי ממושך שלא פסק במשך דקות ארוכות | "ליבי שבור על כבוד התורה המושפל" (עולם הישיבות)חיים כהן
איזנקוט מתחזק במנדט נוסף ומוביל עם 24 מושבים • הליכוד עולה ל-23, יהדות התורה וש"ס יציבות עם 8 כל אחת | רק 6% מהאופוזיציה מוכנים לממשלה עם סיעה חרדית (פוליטי מדיני)דוד קליין
איראן ביצעה שיגורים לעבר ירדן לפני זמן קצר, והופעלו אזעקות במדינה. לפי מקורות איראנים, השיגורים בוצעו מאזור כרמאנשאה במערב איראן.צוות בבלי
מקלות, סירות גומי ופצוע אחד: המתיחות בין סין לפיליפינים שוב מתלקחת באזור השנוי במחלוקת |סין מאשימה את מנילה בפרובוקציה, הפיליפינים טוענים: "החייל שלנו הותקף באלות" (חדשות בעולם)דני שפיץ
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