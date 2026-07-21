"ליבי שבור על כבוד התורה": חבר המועצת פרץ בבכי בהיכל הישיבה

יש עם מי לדבר?

איזנקוט מתחזק במנדט נוסף ומוביל עם 24 מושבים • הליכוד עולה ל-23, יהדות התורה וש"ס יציבות עם 8 כל אחת | רק 6% מהאופוזיציה מוכנים לממשלה עם סיעה חרדית (פוליטי מדיני)