פוקס מאשים את הגר"ד לנדו: "הוא עצר את החוק" - גורמים בכירים זועמים
מזכיר הממשלה מאשים את ראש הישיבה בעצירת החקיקה לאחר 86 דיונים • "לא תהיה נוסחה אחרת" - הבטחה לסנקציות אישיות | החרדים משיבים בזעם: "נתניהו עצר, לא הרב" (חרדים)
מזכיר הממשלה מאשים את ראש הישיבה בעצירת החקיקה לאחר 86 דיונים • "לא תהיה נוסחה אחרת" - הבטחה לסנקציות אישיות | החרדים משיבים בזעם: "נתניהו עצר, לא הרב" (חרדים)
משפחה חרדית העבירה שטרות עם הכיתוב 'נמות ולא נתגייס' • הקונים החילונים: 'חוסר רגישות מוחלט' | כשהמחאה על הגיוס הופכת לפרובוקציה מיותרת (חרדים)משה כץ
איראן ביצעה שיגורי טילים לעבר קטאר בשעה האחרונה, כך לפי דיווחים של ערוצים שיעים. השיגורים כוונו לעבר הבסיס האווירי אלעודיד וכן לעבר ספינות אמריקאיות הסמוכות לחופי קטאר.צוות בבלי
מחמד עוואד בן 29 פנה ישירות לחמאס במטרה להתגייס ולקבל משאבים • תכנן לפגוע בשר מכהן בממשלה | המעצר חושף את המורכבות הביטחונית בצפון (צבא וביטחון)אליהו לוי
במלאות עשור להסתלקותו של הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, התקיימה אמש (שני) בהיכל ישיבתו המעטירה במודיעין עילית עצרת הספד והתעוררות לזכרו | במהלך העצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, בדבריו עמד על דמותו הרוחנית והנשגבת של ראש הישיבה הנערץ זצ"ל, שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל לדורות של אברכים ובחורים מסילה ישרה של עמלה של תורה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף ביום ראשון האחרון בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל. אבו תים, שהיה מהגדוד המזרחי של חטיבת ח'אן יונס, חוסל בתקיפת כטב"מ ישראלי על אוהל במואצי של ח'אן יונס שבוע וחצי לאחר חתונתו.צוות בבלי
הגר"מ צדקה, הגר"ד סגל והגר"צ זילברברג יובילו מעמד אחדות נדיר • המונים צפויים בצומת אהלי יוסף-גרוסברג בשעה 20:00 | זעקה לרחמי שמים על בני הישיבות (חרדים)חיים כהן
שר האוצר הבהיר כי ישראל לא תצטרף למערכה בין ארה"ב לאיראן • "חיל האוויר יכול לטוס לטיול שבת בשמי איראן" | הסתייגות חריפה מדברי דרעי נגד הרמטכ"ל (בארץ)דוד קליין
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה מצקפלישוילי, בן 70 מרחוב דוד מכלוף בבני ברק שיצא אתמול מביתו ומאז נעלמו עקבותיו (חדשות)קובי רוזן
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