נער בן 15 תכנן פיגוע בבית כנסת: כך המזימה נחשפה
נער מבוואריה אסף חומרי נפץ לפיגוע בבית כנסת • המטען התפוצץ בידיו והוא איבד שתי אצבעות | החקירה חשפה קשרים לדאעש (בעולם)
נער מבוואריה אסף חומרי נפץ לפיגוע בבית כנסת • המטען התפוצץ בידיו והוא איבד שתי אצבעות | החקירה חשפה קשרים לדאעש (בעולם)
השחמטאית היהודייה סירבה להצעת ראש הממשלה מדיאר • נאצות אנטישמיות ברשתות החברתיות הובילו להחלטה | 'לא חזקה דיי לאחד אומה מפולגת' (בעולם)ישראל גרוס
תושבי מונסי ואיירמונט הותקפו בביצים מרכב חולף • מתנדבים סורקים מצלמות אבטחה | מאמצים להביא לצדק (חרדים)אריה לוי
התעשייה האווירית חשפה פלטפורמה מוטסת חדשה המשלבת מודיעין בזמן אמת ולוחמה אלקטרונית • המטוס מסוגל לפעול ממאות קילומטרים ולשבש מכ"מים ומערכות תקשורת | יו"ר התעשייה: 'קפיצת מדרגה טכנולוגית' (צבא וביטחון)דוד ישראלי
משפחה חרדית העבירה שטרות עם הכיתוב 'נמות ולא נתגייס' • הקונים החילונים: 'חוסר רגישות מוחלט' | כשהמחאה על הגיוס הופכת לפרובוקציה מיותרת (חרדים)משה כץ
איראן ביצעה שיגורי טילים לעבר קטאר בשעה האחרונה, כך לפי דיווחים של ערוצים שיעים. השיגורים כוונו לעבר הבסיס האווירי אלעודיד וכן לעבר ספינות אמריקאיות הסמוכות לחופי קטאר.צוות בבלי
מחמד עוואד בן 29 פנה ישירות לחמאס במטרה להתגייס ולקבל משאבים • תכנן לפגוע בשר מכהן בממשלה | המעצר חושף את המורכבות הביטחונית בצפון (צבא וביטחון)אליהו לוי
במלאות עשור להסתלקותו של הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, התקיימה אמש (שני) בהיכל ישיבתו המעטירה במודיעין עילית עצרת הספד והתעוררות לזכרו | במהלך העצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, בדבריו עמד על דמותו הרוחנית והנשגבת של ראש הישיבה הנערץ זצ"ל, שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל לדורות של אברכים ובחורים מסילה ישרה של עמלה של תורה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף ביום ראשון האחרון בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל. אבו תים, שהיה מהגדוד המזרחי של חטיבת ח'אן יונס, חוסל בתקיפת כטב"מ ישראלי על אוהל במואצי של ח'אן יונס שבוע וחצי לאחר חתונתו.צוות בבלי
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