אליהו ליבמן, האב השכול מקריית ארבע - מצטרף לפוליטיקה

בבלי

מקורות עזתיים המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס פרסמו את תוצאות הבחירות הפנימיות בארגון. עלי אלעאמודי נבחר לראשות חמאס עזה, זאהר ג'בארין לראשות חמאס ביהודה ושומרון, וח'אלד משעל לראשות חמאס חו"ל. בנוסף, ח'ליל אלחיה נבחר לתפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון.