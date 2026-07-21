בבלי
מבזק באישור בית המשפט

סוף לחרפה: 'מגדלי הגרפיטי' נמכרו ב-470 מיליון דולר

שופטת פדרלית אישרה מכירת מתחם אושנווייד פלאזה הנטוש • 800 מיליון דולר נוספים יושקעו בהשלמת הבנייה | מסמל יוקרה לחרפה בין-לאומית (בעולם)

ישראל גרוס בבלי
מגדלי גרפיטי, אילוסטרציה
מגדלי גרפיטי, אילוסטרציה | צילום: צילום: AI
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