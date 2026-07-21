סוף לחרפה: 'מגדלי הגרפיטי' נמכרו ב-470 מיליון דולר
שופטת פדרלית אישרה מכירת מתחם אושנווייד פלאזה הנטוש • 800 מיליון דולר נוספים יושקעו בהשלמת הבנייה | מסמל יוקרה לחרפה בין-לאומית (בעולם)
שופטת פדרלית אישרה מכירת מתחם אושנווייד פלאזה הנטוש • 800 מיליון דולר נוספים יושקעו בהשלמת הבנייה | מסמל יוקרה לחרפה בין-לאומית (בעולם)
ראש המועצה לשעבר ואב לאליקים הי"ד מצטרף לרשימת אבי מעוז • סא"ל במיל' עם עשרות שנות פעילות ביטחונית ומייסד פורום תקווה | המהלך שמיועד להרחיב את בסיס התמיכה (פוליטי מדיני)דוד קליין
מקורות עזתיים המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס פרסמו את תוצאות הבחירות הפנימיות בארגון. עלי אלעאמודי נבחר לראשות חמאס עזה, זאהר ג'בארין לראשות חמאס ביהודה ושומרון, וח'אלד משעל לראשות חמאס חו"ל. בנוסף, ח'ליל אלחיה נבחר לתפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון.צוות בבלי
ראש הישיבה נשא נאום מחזק בכנס הדרכה מיוחד • הגר"ד כהן וראשי ישיבות נוספים השתתפו במעמד | "פנים חדשות באו לכאן - תשכחו מהחולשות" (עולם הישיבות)חיים כהן
תא"ל (מיל') גדי מאירי, מייסד תשתית יש עתיד לשעבר, הודיע על הצטרפותו למפלגת ליברמן • מביא עמו ניסיון ביטחוני עשיר וקשרים להתיישבות | מהפיצוץ עם לפיד לתמיכה בליברמן לראשות הממשלה (פוליטי מדיני)דוד קליין
מאבק משפטי של 4.5 שנים הסתיים בדחייה • אלפי מתפללים בצפון בני ברק עומדים לאבד את מרכז התפילה שלהם | הקהילה בזעם: מתוך מאה בתי כנסת שהוסדרו, דווקא זיו יהודה נשאר מחוץ (חדשות חרדים)חיים כהן
השחמטאית היהודייה סירבה להצעת ראש הממשלה מדיאר • נאצות אנטישמיות ברשתות החברתיות הובילו להחלטה | 'לא חזקה דיי לאחד אומה מפולגת' (בעולם)ישראל גרוס
תושבי מונסי ואיירמונט הותקפו בביצים מרכב חולף • מתנדבים סורקים מצלמות אבטחה | מאמצים להביא לצדק (חרדים)אריה לוי
נער מבוואריה אסף חומרי נפץ לפיגוע בבית כנסת • המטען התפוצץ בידיו והוא איבד שתי אצבעות | החקירה חשפה קשרים לדאעש (בעולם)אריה לוי
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