"הארכיון לא שוכח": ח"כ אשר חושף את האמת על המפלגה החרדית החדשה

הציבור נקרא להציע רעיונות

אחרי כינוס חרום ויוצא דופן במעון קודשו אשר לשם הזמין האדמו"ר מקרלין סטולין את כל ראשי ה'פארלאך' ונשא דברים חריפים • כעת מוקמת וועדה מיוחדת, וציבור החסידים נקראו להציע רעיונות והצעות • מהם ראשי ה'פארלאך'? • כל הפרטים (חסידים)