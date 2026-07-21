בבלי
מבזק סערת הקמפיין

"הארכיון לא שוכח": ח"כ אשר חושף את האמת על המפלגה החרדית החדשה

ח"כ אשר מזהיר מפני בוחשים מחוץ למחנה • הסיעה החדשה קוראת להידברות ולהיפגש | ציטוטי העבר של בכירה בשמאל חושפים את התוכנית האמיתית (חדשות חרדים)

דוד קליין בבלי
יעקב אשר, מוטי לייטנר
יעקב אשר, מוטי לייטנר | צילום: צילום: באדיבות, חיים גולדברג/FLASH90
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הציבור נקרא להציע רעיונות

שבוע אחרי הכינוס הדרמטי; הוועדה החדשה מטלטלת את החסידות

אחרי כינוס חרום ויוצא דופן במעון קודשו אשר לשם הזמין האדמו"ר מקרלין סטולין את כל ראשי ה'פארלאך' ונשא דברים חריפים • כעת מוקמת וועדה מיוחדת, וציבור החסידים נקראו להציע רעיונות והצעות • מהם ראשי ה'פארלאך'? • כל הפרטים (חסידים)

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17:20
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כטב"ם אוקראיני תקף שיירת משאיות רוסית במעבר גבול בקרים

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16:39
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סוף לחרפה: 'מגדלי הגרפיטי' נמכרו ב-470 מיליון דולר

שופטת פדרלית אישרה מכירת מתחם אושנווייד פלאזה הנטוש • 800 מיליון דולר נוספים יושקעו בהשלמת הבנייה | מסמל יוקרה לחרפה בין-לאומית (בעולם)

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אליהו ליבמן, האב השכול מקריית ארבע - מצטרף לפוליטיקה

ראש המועצה לשעבר ואב לאליקים הי"ד מצטרף לרשימת אבי מעוז • סא"ל במיל' עם עשרות שנות פעילות ביטחונית ומייסד פורום תקווה | המהלך שמיועד להרחיב את בסיס התמיכה (פוליטי מדיני)

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חמאס מכריז על תוצאות בחירות פנימיות - מינויים חדשים בעזה, יו"ש וחו"ל

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מעמד כביר | צפו

"תפסתי בחור שהלך לקולנוע" - הגרמ"ה הירש בהדרכה מרתקת לבחורי ישיבה

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ייסד את השטח של 'יש עתיד' ועכשיו עורק לליברמן: הסיפור המלא

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בג"ץ דחה את העתירה: שטיבלאך 'זיו יהודה' בבני ברק עומד בפני הריסה

מאבק משפטי של 4.5 שנים הסתיים בדחייה • אלפי מתפללים בצפון בני ברק עומדים לאבד את מרכז התפילה שלהם | הקהילה בזעם: מתוך מאה בתי כנסת שהוסדרו, דווקא זיו יהודה נשאר מחוץ (חדשות חרדים)

חיים כהן
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