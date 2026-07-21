כטב"ם אוקראיני תקף שיירת משאיות רוסית במעבר גבול בקרים
כטב"ם אוקראיני מדגם FP-2 לטווח בינוני תקף משאיות שעמדו בשיירה במעבר הגבול צ'ונגר שבחצי האי קרים. חלק מהנהגים הצליחו להימלט בזמן.
כטב"ם אוקראיני מדגם FP-2 לטווח בינוני תקף משאיות שעמדו בשיירה במעבר הגבול צ'ונגר שבחצי האי קרים. חלק מהנהגים הצליחו להימלט בזמן.
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