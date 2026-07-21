לשכת ראש הממשלה ביקשה להסיר קטע על בתו החרדית מריאיון

בחדר הסגלגל עם ג'וזף עאון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל בחדר הסגלגל את נשיא לבנון ג'וזף עאון, והתייחס למתיחות בין ישראל למדינת לבנון והמלחמה עם בין ארה"ב לאיראן | טראמפ רמז על הצטרפותה הקרובה של לבנון להסכמי אברהם | הנשיא התייחס גם למלחמה עם איראן והבהיר כי אינו מעוניין לשבת איתם למשא ומתן בשלב זה | הכרזה דרמטית על הר המכוש: "ללא ספק - נתקוף שם" (חדשות)