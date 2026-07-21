לשכת ראש הממשלה ביקשה להסיר קטע על בתו החרדית מריאיון
לשכת ראש הממשלה פנתה להסיר קטע על יחסיו עם בתו החרדית נועה • הקטע עוסק במערכת היחסים עם הבת שחזרה בתשובה ומתגוררת במאה שערים | הריאיון המלא ישודר מחר (פוליטי מדיני)
לשכת ראש הממשלה פנתה להסיר קטע על יחסיו עם בתו החרדית נועה • הקטע עוסק במערכת היחסים עם הבת שחזרה בתשובה ומתגוררת במאה שערים | הריאיון המלא ישודר מחר (פוליטי מדיני)
כוחות צה"ל זיהו היום כוח של צבא לבנון עם כלי הנדסי שחצה כ-150 מטרים למרחב הבטחוני ופרץ חסמים באזור זוטר א-שרקיה, בניגוד להסכמות. צה"ל ביצע ירי אזהרה לאוויר שלא סיכן את כוחות צבא לבנון, והכוח התרחק מהמקום. בחסדי השם לא היו נפגעים. צה"ל הבהיר כי האזור אינו חלק ממרחב הפיילוט ודרש מצבא לבנון לפעול בהתאם להבנות שסוכמו. כל חריגה ללא תיאום עלולה לסכן את כוחותיו.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל בחדר הסגלגל את נשיא לבנון ג'וזף עאון, והתייחס למתיחות בין ישראל למדינת לבנון והמלחמה עם בין ארה"ב לאיראן | טראמפ רמז על הצטרפותה הקרובה של לבנון להסכמי אברהם | הנשיא התייחס גם למלחמה עם איראן והבהיר כי אינו מעוניין לשבת איתם למשא ומתן בשלב זה | הכרזה דרמטית על הר המכוש: "ללא ספק - נתקוף שם" (חדשות)ישראל גראדווהל
אחרי כינוס חרום ויוצא דופן במעון קודשו אשר לשם הזמין האדמו"ר מקרלין סטולין את כל ראשי ה'פארלאך' ונשא דברים חריפים • כעת מוקמת וועדה מיוחדת, וציבור החסידים נקראו להציע רעיונות והצעות • מהם ראשי ה'פארלאך'? • כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
כטב"ם אוקראיני מדגם FP-2 לטווח בינוני תקף משאיות שעמדו בשיירה במעבר הגבול צ'ונגר שבחצי האי קרים. חלק מהנהגים הצליחו להימלט בזמן.צוות בבלי
ח"כ אשר מזהיר מפני בוחשים מחוץ למחנה • הסיעה החדשה קוראת להידברות ולהיפגש | ציטוטי העבר של בכירה בשמאל חושפים את התוכנית האמיתית (חדשות חרדים)דוד קליין
שופטת פדרלית אישרה מכירת מתחם אושנווייד פלאזה הנטוש • 800 מיליון דולר נוספים יושקעו בהשלמת הבנייה | מסמל יוקרה לחרפה בין-לאומית (בעולם)ישראל גרוס
ראש המועצה לשעבר ואב לאליקים הי"ד מצטרף לרשימת אבי מעוז • סא"ל במיל' עם עשרות שנות פעילות ביטחונית ומייסד פורום תקווה | המהלך שמיועד להרחיב את בסיס התמיכה (פוליטי מדיני)דוד קליין
מקורות עזתיים המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס פרסמו את תוצאות הבחירות הפנימיות בארגון. עלי אלעאמודי נבחר לראשות חמאס עזה, זאהר ג'בארין לראשות חמאס ביהודה ושומרון, וח'אלד משעל לראשות חמאס חו"ל. בנוסף, ח'ליל אלחיה נבחר לתפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון.צוות בבלי
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