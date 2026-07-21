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מבזק באופן יוצא דופן

לשכת ראש הממשלה ביקשה להסיר קטע על בתו החרדית מריאיון

לשכת ראש הממשלה פנתה להסיר קטע על יחסיו עם בתו החרדית נועה • הקטע עוסק במערכת היחסים עם הבת שחזרה בתשובה ומתגוררת במאה שערים | הריאיון המלא ישודר מחר (פוליטי מדיני)

יאיר טוקר בבלי
לשכת ראש הממשלה ביקשה להסיר קטע על בתו החרדית מריאיון
צילום: צילום: אוליבייה פיטוסי / פול - פלאש 90
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