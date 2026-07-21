הנשיא הרצוג חשף: "ראש השב"כ הציג בפניי איומים על טוהר הבחירות"
נשיא המדינה יצחק הרצוג נושא הערב הצהרה מיוחדת ברקע הבחירות שהוכרזו | "אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. חכמים היזהרו בדבריכם" | הדברים המלאים (חדשות)
נשיא המדינה יצחק הרצוג נושא הערב הצהרה מיוחדת ברקע הבחירות שהוכרזו | "אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. חכמים היזהרו בדבריכם" | הדברים המלאים (חדשות)
מתקרבים לבחירות: סמוטריץ' שוקל לשריין במפלגתו את ד"ר אבישי בן חיים ברשימה לכנסת | סמוטריץ' מקווה "לגוון את הרשימה" באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה במקום השני ברשימה | מטרתו של סמוטריץ' היא לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות בגוש שמנגד (פוליטי)יוני גבאי
מספר מפציצי B-1 של חיל האוויר האמריקאי המריאו מבסיס RAF פיירפורד שבבריטניה. ההמראה מתרחשת במקביל לחידוש איומיו של הנשיא טראמפ לתקוף את אתר הגרעין האיראני.צוות בבלי
במסגרת התוכנית שאושרה בממשלה יוקצו מאות מיליוני שקלים לשב”כ ולמשטרת ישראל, במטרה להקים יחידות ייעודיות, לחזק את המודיעין ולהרחיב את המאבק בפשיעה ובסחר באמצעי לחימה בחברה הערבית (חדשות)קובי ישראל
צה"ל יערוך מחר (יום רביעי) בשעות הבוקר תרגיל צבאי בצפון הנגב המערבי. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טיס, וישמעו קולות ירי באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
"חוסר הבנה מוחלט ושנאה של עמי ארצות": הגר"ד לנדו שובר שתיקה באמירה מטלטלת | מזכיר הממשלה מאשים את המנהיג החרדי בנטרול חוק הגיוס | "נמות ולא נתגייס": השטרות שהסעירו את התקשורת הישראלית | שק ואפר בימי החום הלוהטים בלב ירושלים: הקנאים מוחים נגד הרכבת הקלה | הסיגר של ה'שפת אמת': הסעדוה הבשרית בישיבת בבלי | רגע לפני בין הזמנים - ההכרזה לאפס אסונות וזעקת האב שאיבד את שני בניו (מעייריב)איצלה כץ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הוא בהחלט מתכנן לתקוף את הר המכוש באיראן, החשוד כמתקן גרעיני סודי של איראן אליו מעולם לא נכנסו פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית | מהו הר המכוש, או 'הר הפיקקס' שכולם מדברים עליו בימים האחרונים? (חדשות)בבלי
כוחות צה"ל זיהו היום (ג') כוח של צבא לבנון עם כלי הנדסי שחצה את המרחב הביטחוני בכ-150 מטרים ופרץ חסמים באזור זוטר א-שרקיה, בניגוד להסכמות. צה"ל ביצע ירי אזהרה לאוויר שלא סיכן את כוחות צבא לבנון, והכוח התרחק מהמקום. בחסדי השם לא היו נפגעים. צה"ל הבהיר כי האזור אינו חלק ממרחב הפיילוט ודרש מצבא לבנון לפעול בהתאם להבנות שסוכמו. כל חריגה ללא תיאום מראש עלולה לסכן את כוחותיו.צוות בבלי
ארגון הטרור חמאס תכנן פיגועי ענק נגד מטרות יהודיות ברחבי אירופה "בסגנון שבעה באוקטובר" | לפי הדיווח, הפיגוע תוכנן להתרחש שנתיים אחרי ה-7 באוקטובר 2023 וסוכל בסייעתא דשמיא (חדשות)בבלי
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