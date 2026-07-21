דרמטי: מסתערבי מג"ב עצרו תושבי שועאפט לפני שביצעו פיגוע בלב ירושלים

בבלי

הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן תקף בחריפות את ראש עיר דירבורן עבדאללה ממדאני על כוונתו לעצור את ראש הממשלה נתניהו. "הוא ליצן גמור, אין לו סמכות לעצור את נתניהו. אתה ראש עיר, בנאדם. תאסוף זבל, תתקן כמה בורות בכביש, תמצא פתרון למחוסרי הדיור בעיר שלך. אתה לגמרי לא בליגה שלך" אמר פטרמן.