דרמטי: מסתערבי מג"ב עצרו תושבי שועאפט לפני שביצעו פיגוע בלב ירושלים
אסון נמנע בחסדי שמים: מסתערבי מג"ב ירושלים עצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בירושלים | העצורים הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי (ביטחון)
אסון נמנע בחסדי שמים: מסתערבי מג"ב ירושלים עצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בירושלים | העצורים הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי (ביטחון)
גופת גבר אותרה הערב ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א | המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים | הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית | בשלב זה אין חשד לפלילים (משטרה)קובי רוזן
עמרי מירן חושף את התחושות מחיסול המחבל אדהם אבראהים שעבאן נסמאן | המחבל ניסה להציג עצמו כתלמיד חכם תוך ביצוע רצח: "ללא ספק, סיפוק גדול שהוא שכב שם מפוזר לרסיסים" (צבא וביטחון)בבלי
ילד בן 11 נפל הערב מגובה של שתי קומות בבניין מגורים בירושלים ונפצע באורח בינוני | צוותי רפואת החירום טיפלו בו והוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר (בארץ)חזקי שטרן
הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן תקף בחריפות את ראש עיר דירבורן עבדאללה ממדאני על כוונתו לעצור את ראש הממשלה נתניהו. "הוא ליצן גמור, אין לו סמכות לעצור את נתניהו. אתה ראש עיר, בנאדם. תאסוף זבל, תתקן כמה בורות בכביש, תמצא פתרון למחוסרי הדיור בעיר שלך. אתה לגמרי לא בליגה שלך" אמר פטרמן.צוות בבלי
מתקרבים לבחירות: סמוטריץ' שוקל לשריין במפלגתו את ד"ר אבישי בן חיים ברשימה לכנסת | סמוטריץ' מקווה "לגוון את הרשימה" באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה במקום השני ברשימה | מטרתו של סמוטריץ' היא לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות בגוש שמנגד (פוליטי)יוני גבאי
מספר מפציצי B-1 של חיל האוויר האמריקאי המריאו מבסיס RAF פיירפורד שבבריטניה. ההמראה מתרחשת במקביל לחידוש איומיו של הנשיא טראמפ לתקוף את אתר הגרעין האיראני.צוות בבלי
במסגרת התוכנית שאושרה בממשלה יוקצו מאות מיליוני שקלים לשב”כ ולמשטרת ישראל, במטרה להקים יחידות ייעודיות, לחזק את המודיעין ולהרחיב את המאבק בפשיעה ובסחר באמצעי לחימה בחברה הערבית (חדשות)קובי ישראל
נשיא המדינה יצחק הרצוג נושא הערב הצהרה מיוחדת ברקע הבחירות שהוכרזו | "אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. חכמים היזהרו בדבריכם" | הדברים המלאים (חדשות)בבלי
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