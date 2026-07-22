בבלי
מבזק אכזבה בירושלים

בלי נורמליזציה | טראמפ אישר הסכם גרעין ענק עם סעודיה

ארה"ב תקים תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה • ההסכם מאפשר העשרת אורניום על אדמה סעודית | טראמפ מנתק את ההסכם מהנורמליזציה עם ישראל (בעולם)

דוד הכהן בבלי
ביקורו של טראמפ במדינות המפרץ
ביקורו של טראמפ במדינות המפרץ | צילום: צילום: הבית הלבן
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08:10
בבלי

ארה"ב תקפה הלילה יעדים רבים ברחבי איראן — לילה 11 ברצף

צבא ארה"ב תקף הלילה יעדים רבים ברחבי איראן, בלילה ה-11 ברצף של תקיפות. מערכות ההגנה האווירית האיראניות הופעלו פעמים רבות בשמי טהרן וכרג' כנגד מטרות עוינות. איראן טענה כי הופלו רחפנים וכטב"מים רבים. התקיפות כללו יותר מ-15 פגיעות באזור עיר הטילים בתבריז וארומיה, תקיפות בבסיס האווירי נוז'ה בהמדאן ובמחוז כורדיסטן, תקיפות אינטנסיביות במחוז ח'וזאסתן, ופגיעות נוספות בדרום איראן בקשם, בנדר עבאס ובאזורים נוספים.

צוות בבלי
08:03
"הסברה לתשעה באב'

הרשות החרדית מציגה: מתכוני דגים במימון משרד ראש הממשלה

גוף ממשלתי שהוקם לפיתוח כלכלי של הציבור החרדי הפנה תקציבים למתכוני דג וסלטים • "בשיתוף הרשות החרדית" - הבהרה שעוררה תמיהות רבות | מה הקשר בין מתכונים לפיתוח חברתי-כלכלי? (חדשות חרדים)

משה כץ
07:35
כל הפרטים

הונאת ענק של חצי מילארד ש"ח: מעצרים דרמטיים בערים חרדיות

משטרת ישראל ורשות המסים חשפו את פרשת "שובר תשלום", שבמסגרתה הופעל מנגנון פשיעה בינלאומי להלבנת הון והעלמות מס | החשודים הקימו עמותות וחברות פיקטיביות, הפיצו חשבוניות כוזבות והשתמשו בשוברי נדל"ן | מעצר חלק מהחשודים הוארך (חדשות)

קובי רוזן
07:15
תיעוד מהתקיפות | צפו

לילה ה-11 ברציפות: ארה"ב בגל תקיפות נרחב באיראן | זה האיום החדש מאיראן

פיקוד המרכז האמריקני השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד מתקנים צבאיים איראניים • מטרות כוללות מרכזי מבצעים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות | איראן מאיימת: כל האינטרסים האמריקניים יותקפו (בעולם)

יוסי נכטיגל
22:48
ליד פחי האשפה

מחריד: גופת גבר בשנות ה-40 לחייו אותרה ברחוב ביפו - אין חשד לפלילים

גופת גבר אותרה הערב ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א | המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים | הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית | בשלב זה אין חשד לפלילים (משטרה)

קובי רוזן
22:48
אסון נמנע

דרמטי: מסתערבי מג"ב עצרו תושבי שועאפט לפני שביצעו פיגוע בלב ירושלים

אסון נמנע בחסדי שמים: מסתערבי מג"ב ירושלים עצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בירושלים | העצורים הועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי (ביטחון)

דוד הכהן
22:47
סגירת חשבון

"הנבלה הזה, ניסה להוציא ממני": שורד השבי על המחבל הבכיר שחוסל

עמרי מירן חושף את התחושות מחיסול המחבל אדהם אבראהים שעבאן נסמאן | המחבל ניסה להציג עצמו כתלמיד חכם תוך ביצוע רצח: "ללא ספק, סיפוק גדול שהוא שכב שם מפוזר לרסיסים" (צבא וביטחון)

בבלי
22:46
נפגע בראשו ובגפיו

אירוע חריג בירושלים: ילד בן 11 נפל מגובה ונפצע באורח בינוני 

ילד בן 11 נפל הערב מגובה של שתי קומות בבניין מגורים בירושלים ונפצע באורח בינוני | צוותי רפואת החירום טיפלו בו והוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר (בארץ)

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