בלי נורמליזציה | טראמפ אישר הסכם גרעין ענק עם סעודיה
ארה"ב תקים תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה • ההסכם מאפשר העשרת אורניום על אדמה סעודית | טראמפ מנתק את ההסכם מהנורמליזציה עם ישראל (בעולם)
ארה"ב תקים תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה • ההסכם מאפשר העשרת אורניום על אדמה סעודית | טראמפ מנתק את ההסכם מהנורמליזציה עם ישראל (בעולם)
צבא ארה"ב תקף הלילה יעדים רבים ברחבי איראן, בלילה ה-11 ברצף של תקיפות. מערכות ההגנה האווירית האיראניות הופעלו פעמים רבות בשמי טהרן וכרג' כנגד מטרות עוינות. איראן טענה כי הופלו רחפנים וכטב"מים רבים. התקיפות כללו יותר מ-15 פגיעות באזור עיר הטילים בתבריז וארומיה, תקיפות בבסיס האווירי נוז'ה בהמדאן ובמחוז כורדיסטן, תקיפות אינטנסיביות במחוז ח'וזאסתן, ופגיעות נוספות בדרום איראן בקשם, בנדר עבאס ובאזורים נוספים.צוות בבלי
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