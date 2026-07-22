הרשות החרדית מציגה: מתכוני דגים במימון משרד ראש הממשלה

ליד פחי האשפה

גופת גבר אותרה הערב ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א | המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים | הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית | בשלב זה אין חשד לפלילים (משטרה)