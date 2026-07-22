איראן שיגרה טילים לעקבה בירדן; פיצוצים נשמעו בעיר אילת

בבלי

ממשל טראמפ מתכוון להגיש לקונגרס בימים הקרובים הסכם לשיתוף טכנולוגיה גרעינית עם סעודיה, שיאפשר לגורמים אמריקניים לסייע בפיתוח תעשיית גרעין אזרחית. ההסכם אינו כולל את "הפרוטוקול הנוסף" של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המאפשר פיקוח מחמיר, וגם לא את "תקן הזהב" האוסר על העשרת אורניום ועיבוד דלק גרעיני משומש. לקונגרס יעמדו כ-90 יום להתנגד להסכם.