איראן שיגרה טילים לעקבה בירדן; פיצוצים נשמעו בעיר אילת
צה"ל מזהה שיגורים איראניים לעבר עקבה בירדן הסמוכה לאילת • אזעקות הופעלו בעיר הירדנית ופיצוצים נשמעו באילת | במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא וביטחון)
צה"ל מזהה שיגורים איראניים לעבר עקבה בירדן הסמוכה לאילת • אזעקות הופעלו בעיר הירדנית ופיצוצים נשמעו באילת | במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא וביטחון)
ממשל טראמפ מתכוון להגיש לקונגרס בימים הקרובים הסכם לשיתוף טכנולוגיה גרעינית עם סעודיה, שיאפשר לגורמים אמריקניים לסייע בפיתוח תעשיית גרעין אזרחית. ההסכם אינו כולל את "הפרוטוקול הנוסף" של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המאפשר פיקוח מחמיר, וגם לא את "תקן הזהב" האוסר על העשרת אורניום ועיבוד דלק גרעיני משומש. לקונגרס יעמדו כ-90 יום להתנגד להסכם.צוות בבלי
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פתחו תא מטען ברכב במעבר המנהרות • בתוכו התגלה חמור כפות ברגליו | הנהג, תושב ביתר עילית, טען שהחיה חולה והוא מעבירה לחווה בנווה יעקב (משטרה)קובי אטינגר
מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)קובי רוזן
צבא ארה"ב תקף הלילה יעדים רבים ברחבי איראן, בלילה ה-11 ברצף של תקיפות. מערכות ההגנה האווירית האיראניות הופעלו פעמים רבות בשמי טהרן וכרג' כנגד מטרות עוינות. איראן טענה כי הופלו רחפנים וכטב"מים רבים. התקיפות כללו יותר מ-15 פגיעות באזור עיר הטילים בתבריז וארומיה, תקיפות בבסיס האווירי נוז'ה בהמדאן ובמחוז כורדיסטן, תקיפות אינטנסיביות במחוז ח'וזאסתן, ופגיעות נוספות בדרום איראן בקשם, בנדר עבאס ובאזורים נוספים.צוות בבלי
גוף ממשלתי שהוקם לפיתוח כלכלי של הציבור החרדי הפנה תקציבים למתכוני דג וסלטים • "בשיתוף הרשות החרדית" - הבהרה שעוררה תמיהות רבות | מה הקשר בין מתכונים לפיתוח חברתי-כלכלי? (חדשות חרדים)משה כץ
משטרת ישראל ורשות המסים חשפו את פרשת "שובר תשלום", שבמסגרתה הופעל מנגנון פשיעה בינלאומי להלבנת הון והעלמות מס | החשודים הקימו עמותות וחברות פיקטיביות, הפיצו חשבוניות כוזבות והשתמשו בשוברי נדל"ן | מעצר חלק מהחשודים הוארך (חדשות)קובי רוזן
ארה"ב תקים תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה • ההסכם מאפשר העשרת אורניום על אדמה סעודית | טראמפ מנתק את ההסכם מהנורמליזציה עם ישראל (בעולם)דוד הכהן
פיקוד המרכז האמריקני השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד מתקנים צבאיים איראניים • מטרות כוללות מרכזי מבצעים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות | איראן מאיימת: כל האינטרסים האמריקניים יותקפו (בעולם)יוסי נכטיגל
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