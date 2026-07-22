צבא ירדן: יירטנו 4 מתוך 6 טילים איראניים שנורו לעקבה
צבא ירדן הודיע כי יירט 4 מתוך 6 טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה. שני הטילים הנוספים נפלו באזורים לא מיושבים. בחסדי השם לא היו נפגעים. נשמעו הדי התפוצצויות בעקבה בעקבות השיגורים.
צבא ירדן הודיע כי יירט 4 מתוך 6 טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה. שני הטילים הנוספים נפלו באזורים לא מיושבים. בחסדי השם לא היו נפגעים. נשמעו הדי התפוצצויות בעקבה בעקבות השיגורים.
כלי תקשורת יוונים מדווחים כי יוון צפויה לאשר עסקת רכש של מערכות הגנה אווירית ישראליות בהיקף של 3 מיליארד אירו, שתהווה את ליבת רשת ההגנה המשולבת החדשה "מגן אכילס". המערך ישלב את מערכות ברק MX, קלע דוד ו-SPYDER עם מטוסי F-35 ו-F-16 Viper, פריגטות Belharra וסוללות פטריוט, במסגרת רשת פיקוד אחת המסוגלת להתמודד עם מטוסים, טילים בליסטיים, כטב"מים וטילי שיוט. מדובר באחד ממיזמי ההתעצמות והמודרניזציה הצבאית הגדולים ביותר של יוון בעשורים האחרונים.צוות בבלי
פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, ראני עוף ושאדי עאידי, שהורשעו בקשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה (משפט)משה כהן
ממשל טראמפ מתכוון להגיש לקונגרס בימים הקרובים הסכם לשיתוף טכנולוגיה גרעינית עם סעודיה, שיאפשר לגורמים אמריקניים לסייע בפיתוח תעשיית גרעין אזרחית. ההסכם אינו כולל את "הפרוטוקול הנוסף" של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המאפשר פיקוח מחמיר, וגם לא את "תקן הזהב" האוסר על העשרת אורניום ועיבוד דלק גרעיני משומש. לקונגרס יעמדו כ-90 יום להתנגד להסכם.צוות בבלי
צה"ל מזהה שיגורים איראניים לעבר עקבה בירדן הסמוכה לאילת • אזעקות הופעלו בעיר הירדנית ופיצוצים נשמעו באילת | במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא וביטחון)ב. ניסני
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פתחו תא מטען ברכב במעבר המנהרות • בתוכו התגלה חמור כפות ברגליו | הנהג, תושב ביתר עילית, טען שהחיה חולה והוא מעבירה לחווה בנווה יעקב (משטרה)קובי אטינגר
מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)קובי רוזן
צבא ארה"ב תקף הלילה יעדים רבים ברחבי איראן, בלילה ה-11 ברצף של תקיפות. מערכות ההגנה האווירית האיראניות הופעלו פעמים רבות בשמי טהרן וכרג' כנגד מטרות עוינות. איראן טענה כי הופלו רחפנים וכטב"מים רבים. התקיפות כללו יותר מ-15 פגיעות באזור עיר הטילים בתבריז וארומיה, תקיפות בבסיס האווירי נוז'ה בהמדאן ובמחוז כורדיסטן, תקיפות אינטנסיביות במחוז ח'וזאסתן, ופגיעות נוספות בדרום איראן בקשם, בנדר עבאס ובאזורים נוספים.צוות בבלי
גוף ממשלתי שהוקם לפיתוח כלכלי של הציבור החרדי הפנה תקציבים למתכוני דג וסלטים • "בשיתוף הרשות החרדית" - הבהרה שעוררה תמיהות רבות | מה הקשר בין מתכונים לפיתוח חברתי-כלכלי? (חדשות חרדים)משה כץ
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